Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi heyetiyle görüştü - Son Dakika
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Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi heyetiyle görüştü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi heyetiyle görüşmek üzere Türkiye'ye gelen heyeti ağırladı. Perinçek, Türkiye ve Çin'in Asya'dan yükselen yeni uygarlığın öncü ülkeleri olduğunu belirterek, iki ülkenin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu ifade etti. Çin heyeti ise Türkiye'deki siyasi partilerle ilişkileri geliştirmek için fikir alışverişinde bulunmak istediklerini vurguladı.

12.06.2024 15:07
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Çin Komünist Partisi (ÇKP) heyetiyle görüştü.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei başkanlığındaki heyet, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Perinçek, Çin heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeni bir dünya kurulduğunu, Atlantik'e karşı Asya'dan yeni bir uygarlığın yükseldiğini ifade eden Perinçek, "Şu anda Türkiye ve Çin, Rusya ile birlikte İran'la, Hindistan'la Asya'dan yükselen yeni uygarlığın öncü ülkeleri. Türkiye'nin güvenliği Çin'den başlar. Çin'in güvenliği Türkiye'den başlar. Türkiye'nin Çin'le birlikte bir üretim üssü haline getirilmesi her iki ülkenin çıkarınadır." diye konuştu.

Perinçek, Çin Komünist Partisi ile Vatan Partisi arasındaki 60 yılı aşan dostluğun bu ziyaretle daha da gelişeceği inancında olduğunu belirtti.

Yu Wei de bu ziyaret kapsamında Türkiye'deki siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak istediklerinin altını çizerek, "Özellikle Çin ve Türkiye ilişkilerini geliştirmek için partilerden, neler yapabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. Bu ziyaretimizde ikili ilişkilerimizi geliştirmek için karşılıklı deneyim paylaşımında bulunmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi heyetiyle görüştü - Son Dakika

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