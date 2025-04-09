Doğu Perinçek'ten Trump ve Netanyahu Eleştirisi

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesi üzerinden Trump lehine yapılan yorumları eleştirdi. Ege kıyılarına ve Kıbrıs'a ABD tarafından yığınak yapıldığını söyleyen Perinçek, "Namlularla mı sevecekler bizi? Trump'ın stratejisi Doğu Akdeniz'e odaklanmak" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye Basın Federasyonu'nda, basın ve yayın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Perinçek, "Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili neler söylersiniz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'nin çok önemli bir dönemine girdik. Terörsüz Türkiye sürecinde, TSK ve Türk polisi tarafından bu menzile ulaşıyoruz. Türk polisinin, askerinin fedakarlığı olmasa buralara gelemeyecektik. Abdullah Öcalan'ın çağrısı da burada önemli. Öcalan, 'PKK'nın ömrü bitti' diyor. O çağrının en önemli maddesi, devletle ve toplumla bütünleşme amacı şeklinde. Bu, kamuoyunda çok gündemde yer almadı. Başka bir devleti, özerklik kapılarını kapayan bir cümle bu. Atatürk'ün Türk milleti tanımı var. Bu formülü Öcalan da kabul ediyor.

PKK, ABD'nin kara kuvveti. Hiçbir ordu kara kuvvetinden vazgeçmez. PKK'nın silah bırakması, ABD'nin bir tümeninin silah bırakması anlamına geliyor. Onlar aynı zamanda Doğu Akdeniz'de bir ittifak oluşturdular. ABD Kongresi'ne gelen bir tasarı var. Askeri ittifaklarını resmileştiriyorlar. Abdullah Öcalan Türkiye tarafına geçti. Bu önemli bir kazanımdır. PKK'nın liderinin çok net tavır alması Türkiye açısından çok önemli. Böylece Terörsüz Türkiye kapısı açılıyor.

"İsrail, Türkiye sınırına gelmiş durumda"

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesini değerlendiren Perinçek, şöyle konuştu:

"ABD çok önemli bir yığınak yapıyor. Netenyahu ile Trump buluşması sonrası açıklamalar var. Yunanistan'ın Ege kıyılarına, Dedeağaç'tan başlayarak, Kıbrıs'a yapılan yığınak onlar sevginin işareti mi? Namlularla mı seveceksiniz bizi? Bunu sormamız lazım. Eğer bir muhabbetin varsa topla Yunanistan kıyılarındaki toplarını. Kıbrıs'ta çok önemli bir yığınak var. Trump'ın da stratejisi Doğu Akdeniz'e odaklanmak. Doğu Akdeniz aynı zamanda Amerika'nın rakiplerini kuşatacağı bir alan. İsrail, Türkiye sınırına gelmiş durumda. Terörsüz Türkiye hedefi yalnız PKK'nın silah bırakması olayı değil, aynı zamanda onun arkasındaki gücün hizaya getirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesidir. En başta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güveniyoruz. Ama karşımızdaki gücün de uluslararası alanda Amerika, İsrail, Yunanistan. Bunlara karşı da bir ittifak potansiyelinin değerlendirilmesi önemli."

"AK Parti belediyelerinin de işlediği suçların üzerine gidilmeli"

Doğu Perinçek, Türkiye'de 2004 yılında gelen yerel yönetimler kanunu ile kamu hizmetinin çökertildiğini, belediyelerin özelleştirildiğini ileri sürerek, "Kamu kaynaklarının yağmalandığı bir durum oldu. Bu yalnızca CHP belediyelerinde değil, bütün belediye sahibi partilerin de bu çürümeden pay aldığını görüyoruz. Diğer yandan bunun üzerine gidilmesi yargı meselesi. Suça kimse göz yumamaz. Ama burada tam Cumhurbaşkanı adayı olacağı gün içeri atıyorsunuz. Bu sürecin de çok iyi planlanmadığı gözüküyor. AK Parti belediyelerinin de işlediği suçların üzerine gidilmeli" dedi.