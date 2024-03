Doğuştan elleri olmayan öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan ve doğuştan elleri olmayan Karslı görsel sanatlar öğretmeni Muhammer Alkan, yaşadığı zorluklara rağmen öğretmenlik hayalini gerçekleştirerek öğrencilerine ilham kaynağı oldu.

Kars'ın Digor ilçesinde doğuştan elleri olmadan dünyaya gelen 27 yaşındaki Alkan, küçük yaşlarda resim çizmeye ilgi duydu. Okulda ve evde kendi imkanlarıyla resim çizmeye çalışan Alkan, 6. sınıftayken okula atanan görsel sanatlar öğretmeninin desteğiyle kendini geliştirdi.

Engelinin neden olduğu güçlüklere rağmen resim çizmekten vazgeçmeyen Alkan, Kars Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesini bitirdikten sonra 2015'te Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü kazandı.

Bu süreçte birçok tablo yapan, sergiler açan Alkan, geçen yıl Yüksekova Kuruköy İlkokulu/Ortaokuluna atanarak öğretmenlik hayalini gerçekleştirdi.

Yaşam azmiyle örnek olan Alkan, yaptığı çalışmalarla resim çizmeye ilgi duymalarını sağladığı öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

"İlk kişisel sergimi Kars'ta açtım"

Alkan, AA muhabirine, engelinin doğuştan olduğunu, çocukluğundan bu yana her şeyi kendi başına yapmaya çalıştığını söyledi.

Bu şekilde hem işlerini yaptığını hem de öz güven kazandığını dile getiren Alkan, "Resim yeteneğim okula başlamamla ortaya çıktı. İlkokul 1. sınıftan 6. sınıfa kadar kendi çabalarımla bir yerlerden bir şeyler görerek veya bir şeylere bakıp çizerek kendimi geliştirmeye çalıştım. İlk defa 6. sınıfta okula görsel sanatlar öğretmeni gelmişti. Onun da resim yeteneğimi keşfetmesiyle beraber resim yapmaya başladık. O süreçte Güzel Sanatlar Lisesine hazırlandım. Bu aşamada ilk kişisel sergimi de Kars'ta açtım." diye konuştu.

Çizimlerinde tüm teknikleri uyguladığını belirten Alkan, lise ve üniversite yıllarında da sergiler açtığını dile getirdi.

İlçeye atandıktan sonra öğrencilerin resim konusunda hevesli olmadığını fark ettiğini anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Ben okula geldikten sonra yaptığım resimleri ilk önce öğrencilerime gösterdim. Sonra öğrencilerle beraber oturup resim çizdik. Öğrencilerimle resim çizim teknikleri üzerine yoğunlaştık. Daha sonra onlara öz güven aşılamış oldum. Şu an hep beraber oturup ders boyunca resim yapıyoruz. Ellerimin olmaması hayallerim için bir engel değildi. 6. sınıftan beri hedefim görsel sanatlar öğretmeni olmaktı. Şu an hedefimi ve hayalimi yaşıyorum. Herkes istediği, hedeflediği başarıya ulaşabilir. Yeter ki istesin yeter ki azmetsin. Başaramayacağı hiçbir şey yoktur insanların. Ben de istedim başardım şu an. Yeni hedefler oluşturmaya çalışıyorum."

"Öğretmenlerimizin eserlerinden ilham alıyoruz"

Öğrencilerden Menesa Diri ise öğretmeni sayesinde daha güzel resim çizmeyi öğrendiğini belirtti.

Resim çizmenin insanın hayal gücünü geliştirdiğini dile getiren Diri, "Öğretmenim resim çizmede çok yetenekli. Herkesin yapabileceği bir şey değil. En başta ben de yapamam diyordum ama öğretmenim böyle istekle, azimle yaptığını görünce ben de etkilendim. Öğretmenimizin eserlerinden ilham alıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Betül Çakto da öğretmenine teşekkür ederek, "Onun emekleri karşısında artık güzel resim çizebiliyoruz. O olmasaydı belki şu an resim çizemiyor olacaktık. Resimleri çok güzel. Özellikle at resmini çok beğendim." ifadelerini kullandı.