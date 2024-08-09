Doğuştan engelli genç piyanist konser verdi

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İRAN uyruklu, doğuştan yürüme engelli Emir Ali Najjariyeh (19), 6 yaşındayken görünce hayran kaldığı piyano çalma hayalinden vazgeçmedi. 3 yıl önce İzmir sokaklarında müzik yapmaya başlayan Najjariyeh, en büyük hayalini gerçekleştirip, konser verdi. Müzik eğitmenliği de yapmaya başlayan Najjariyeh, "Piyanoyu ilk gördüğümde hayran kaldım. Ancak karşıma çok fazla engel çıktı. Çünkü piyanonun pedallarına basmak için ayak gücü gerektiğinden çalamayacağımı söylediler. Ancak ailem bana her zaman destek oldu ve piyano aldı. Şu anda pedallı ve pedalı olmayan piyano çalabiliyorum" dedi.

İran uyruklu ve doğuştan yürüme engelli Emir Ali Najjariyeh ilk kez 6 yaşında gördüğü piyanoya hayran kalıp, öğrenmek istediğine karar verdi. Najjariyeh, ayağını kullanamadığı için piyano çalamayacağını söyleseler de pes etmedi. İsteğinden vazgeçmeyen Najjariyeh'e ailesi destek olup piyano aldı. O günden beri piyano çalan Najjariyeh, 2016 yılında Türkiye'ye gelip, İzmir'e yerleşti. Burada ilk kez sokak müziğiyle tanışan Najjariyeh, gördüğü günden beri sokakta müzik yapmak istese de gerekli izinleri alabilmek için 16 yaşına kadar bekledi. Yaşını doldurup, izinlerini alan Najjariyeh, 3 yıldır sokak müziği yapıyor.

'KARŞIMA ÇOK FAZLA ENGEL ÇIKTI'

Piyanoyu aldıktan sonra çok büyük heves ve aşkla çalışmaya başladığını söyleyen Najjariyeh, "Piyanoyu ilk gördüğümde hayran kaldım. Büyük bir enstrüman olması ilgilimi çekti. Ancak karşıma çok fazla engel çıktı. Çünkü piyanonun pedallarına basmak için ayak gücü gerektiğinden dolayı çalamayacağımı söylediler. Ancak ailem bana her zaman destek oldu ve piyano aldı. Babamın desteği ile piyanoyu öğrenmeye başladım. Şu anda pedallı ve pedalı olmayan piyano çalabiliyorum, pedalı olan piyanoyu ise ayak yüküm aracılığıyla kullanmayı öğrendim" dedi.

'GÜLSİN ONAY'LA TANIŞIP, GÖSTERİ YAPTIM'

Sokak müziğini ise ilk kez İzmir'in Konak ilçesinde gezerken gördüğünü ve denediğini belirten Najjariyeh, en büyük hayalini de gerçekleştirdiğini belirterek, "İlk gün çok güzel tepkiler aldım. O zaman 14 yaşında olduğum için sokakta çalmak adına gerekli izni alamadım. İzni almak için 16 yaşımı bekledim. En büyük hayallerimden biri konser vermekti. Bunu başardım çeşitli konserler verdim. Ancak artık konser vermenin yanında çaldığım eserde insanlara bir şey anlatmak, eserin hikayesini, müziğin tarihini, o müziğin duygusunu anlatabilmek istiyorum. Alsancak Gençlik Spor Merkezi'nde müzik eğitmenliği yapmaya başladım. Bunun yanı sıra Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamalarında da bir konserde yer aldım. En güzeli ise sokakta çalarken numaramı alıp, Piyanist Gülsin Onay'a verdiler. Gülsin Onay ile tanışıp İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV)Sanat Merkezi'nde gösteri yaptım" diye konuştu.