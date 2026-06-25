Bir tıp merkezinde yaşanan ihanet çarkı, aldatılan kadının eşinin telefonunda yakaladığı şok mesajlarla deşifre oldu. Doktor kocası ile aynı hastanede görev yapan hemşirenin WhatsApp üzerindeki kıskançlık kavgasını gören kadın, soluğu mahkemede aldı. Mesajlardaki "Karına sarıl ama öpmek nedir Mithat?" ifadesi ise ihanetin boyutunu gözler önüne serdi.
Edinilen bilgilere göre; bir süredir eşinin hareketlerinden şüphelenen talihsiz kadın, doktor olan kocası Mithat Bey'in telefonunu incelemeye aldı. Aynı hastanede birlikte mesai yaptığı hemşire Yasemin ile olan konuşma geçmişini açan kadın, eşinin resmiyetteki evliliğini hiçe sayan ve hemşire sevgilisinden gelen ültimatomlarla dolu şu diyalogla karşılaştı:
Takip edildiğini anlayan doktor kocanın, eşiyle çarşıda yürürken hemşire sevgilisine yakalandığı anlar mesajlara yansıdı. Eşini korumaya çalışıyormuş gibi yapıp yasak aşkını teselli etmeye çalışan doktorun ifadeleri, sadakatsizliği resmiyete döktü:
Mesajların devamında, gizli ilişkinin hastane dışına taşan kıskançlık krizleriyle tıkandığı ve hemşirenin doktor Mithat’a boşanma baskısı yaptığı görüldü. Karısını sokak ortasında öptüğü için doktor sevgilisine rest çeken hemşire, ültimatomu şu sözlerle verdi:
Son Dakika › Güncel › Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu - Son Dakika
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