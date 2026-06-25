Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu - Son Dakika
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Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
25.06.2026 10:34
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Evli bir kadın, doktor olan eşi Mithat’ın telefonunu incelediğinde, onunla aynı hastanede çalışan Yasemin isimli hemşire arasındaki WhatsApp yazışmalarını yakaladı. Mesajlarda hemşirenin, doktoru eşiyle çarşıda birlikte yürürken gördüğünü, eşine sarılıp öpmesini kıskandığını belirterek "Ya karını boşarsın ya da bu ilişki biter" diye ültimatom verdiği; doktorun ise "Resmiyette de olsa o benim karım" diyerek yasak aşkını sakinleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Bir tıp merkezinde yaşanan ihanet çarkı, aldatılan kadının eşinin telefonunda yakaladığı şok mesajlarla deşifre oldu. Doktor kocası ile aynı hastanede görev yapan hemşirenin WhatsApp üzerindeki kıskançlık kavgasını gören kadın, soluğu mahkemede aldı. Mesajlardaki "Karına sarıl ama öpmek nedir Mithat?" ifadesi ise ihanetin boyutunu gözler önüne serdi.

"ÇARŞIDA SİZİ GÖRDÜM, KARINDAN KOPAMADIN"

Edinilen bilgilere göre; bir süredir eşinin hareketlerinden şüphelenen talihsiz kadın, doktor olan kocası Mithat Bey'in telefonunu incelemeye aldı. Aynı hastanede birlikte mesai yaptığı hemşire Yasemin ile olan konuşma geçmişini açan kadın, eşinin resmiyetteki evliliğini hiçe sayan ve hemşire sevgilisinden gelen ültimatomlarla dolu şu diyalogla karşılaştı:

  • Hemşire Yasemin: Bugün gelmedin hastaneye, karından kopamadın herhalde.
  • Doktor Mithat: Yasemin saçma sapan konuşma, işlerim vardı.
  • Hemşire Yasemin: Ben biliyorum senin işlerini Mithat Bey. Sizi çarşıda gördüm, merak etmeyin.

"RESMİYETTE DE OLSA O BENİM KARIM"

Takip edildiğini anlayan doktor kocanın, eşiyle çarşıda yürürken hemşire sevgilisine yakalandığı anlar mesajlara yansıdı. Eşini korumaya çalışıyormuş gibi yapıp yasak aşkını teselli etmeye çalışan doktorun ifadeleri, sadakatsizliği resmiyete döktü:

  • Doktor Mithat: Resmiyette de olsa o benim karım. Ne yapmamı bekliyorsun?
  • Hemşire Yasemin: Başlatma… Karının elini tut, sarıl ama öpmek nedir Mithat?
  • Doktor Mithat: Sen beni kıskandın mı?

"YA KARINI BOŞARSIN YA DA BU İLİŞKİ BİTER"

Mesajların devamında, gizli ilişkinin hastane dışına taşan kıskançlık krizleriyle tıkandığı ve hemşirenin doktor Mithat’a boşanma baskısı yaptığı görüldü. Karısını sokak ortasında öptüğü için doktor sevgilisine rest çeken hemşire, ültimatomu şu sözlerle verdi:

  • Hemşire Yasemin: Mithat beni delirtme. Ya karını boşarsın ya da bu ilişki biter artık. Dayanamıyorum ben.
  • Doktor Mithat: Saçmalama, yarın bunu hastanede konuşuruz.

İşte ikili arasındaki o yazışma; 

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Furkan Zeren Furkan Zeren:
    uydurma bunlar 0 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    MODERN ÇAĞDAŞÇI LAİK ZİHNİYET İÇİN SORUN YOKTUR SANIRIM 0 0 Yanıtla
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