Erzurum\'da dolandırıcı, iş insanını arayarak para istedi

ERZURUMLU iş insanı Kenan Fırat'ı (42) arayan ve kendini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcı, telefona cevap veren polis memurunun sicil numarasını sordu. Şüpheliye suç işlediğini belirten polis memuru, "Hiçbir devlet kurumu vatandaşı telefonla arayarak bankadan para yatırmasını talep etmez. Hakkınızda gerekli adli işlemi yapacağız" dedi.
Erzurum'da gayrimenkul alım satımı yapan 3 çocuk babası Kenan Fırat'ı telefonla arayan kişi, kendini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtarak adına çıkarılan telefon hatlarının kopyalandığını ve terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi. Kendisinin ve eşinin telefonlarıyla yurt dışıyla görüşme yapıldığını anlatan şüpheli, Kenan Fırat'ın, Yakutiye ilçesindeki Gölbaşı Polis Merkezi'nin 500 metre yakınına gitmesini istedi. Karşısındakinin dolandırıcı olduğunu anlayan Kenan Fırat, diğer telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polisten yardım istedi. Fırat, kendisine ait minibüste telefondaki kişiyle konuşurken İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yanına geldi. Fırat ve şüphelinin telefon görüşmesini dinleyip kayda alan polis memuru, bir süre sonra kişiye kendini tanıttı. Nerenin savcısı olduğunu soran polis memurundan sicil numarasını vermesini isteyen şüpheli, Kenan Fırat'ı adliyeye göndermesini istedi.
ŞÜPHELİ, POLİS MEMURUNA DA TALİMAT VERDİ
Şüpheliyle görüşmesini sürdüren polis memuru, "Siz kimsiniz? TC numaranızı ve bilgilerinizi verin. Araştırmamızı yapalım. Vatandaşı telefonla arayıp 'savcıyım' diyerek dolandırıcılıklar sürekli yapılıyor. Siz de büyük bir ihtimal bu şekilde işlem yapıyorsunuz. Hakkınızda adli ve idari işlem yapacağız. Hiçbir devlet kurumu vatandaşı telefonla arayarak bankadan para yatırmasını talep etmez. Vatandaşın ihbarı üzerine geldik. Şimdi Kenan Fırat'ı alıp polis merkezine götüreceğiz. Kendisiyle ilgili inceleme yaptık, herhangi bir aranması görünmüyor. Kenan Fırat'ı ilk arayan numara da dahil olmak üzere tüm numaralar bizde kayıtlı. Hakkınızda dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunacağız bilginiz olsun" diye konuştu.
'UYANIK İNSAN İNANMAZ'
Şüpheli, polis memuruna ısrarla Fırat'ın adına telefon hatları çıkarıldığını söyledi. Polisle yaptığı görüşme sonrası telefonu kapatan şüphelinin tespit edilip yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı.
Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Kenan Fırat, "Bir telefon numarası bizi aradı. Telefon numaralarımızın kopyalandığını ve terör örgütlerinin eline geçtiğini, üstümüze farklı farklı kimlikler çıkarıldığını söyledi. Para muhabbeti yapıyorlar, 'Bu kadar para getireceksiniz, banka hesaplarınız bloke oldu' diyorlar. Hemen diğer telefonumdan 112'yi arayarak durumu emniyetteki arkadaşlara söyledik. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Kayıtlarımızı aldılar, konuşmalarımıza kendileri de şahit oldu. Ailemin bütün telefon numaraları alınmış, aile fertlerimizin hepsinin ismini ve TC numarasını biliyorlar. Bu kayıtlara nereden ulaşıyorlar bilmiyorum ama biz emniyete suç duyurusu için gelirken o arada yeğenimi de aradılar. Uyanık insan kolay kolay inanmaz ama insanları kandırmaya bire bir. Çünkü bir panik yaratıyorlar. FETÖ örgütü falan diye insanlarda bir korku yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.
VALİLİK UYARDI
Öte yandan Erzurum Valiliği son günlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, çeşitli kurumlar adına arayıp, bağış ve yardım kampanyası talebinde bulunanlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kıymetli hemşerilerimiz bazı şahısların Erzurum Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı adına aradığını söyleyerek vatandaşlarımızdan kişisel bilgilerini istediği, çeşitli gerekçelerle resmi kurumlar adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Herhangi bir kamu kurumunun ya da yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle sizden kişisel bilgilerinizi isteyen veya yardım adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulununuz."
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