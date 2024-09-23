Dolandırıcılık Davasında 43 Sanığın Yargılanmasına Devam

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Kamuoyunda "Ata Dedeler" olarak bilinen, kendilerini devletin sözde "ticari istihbarat ayağı" olarak göstererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra beyanlara geçildi.

Müşteki Enes B, olay tarihinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumunda çalıştığını, sanık Salice Fedakar'ı o dönem savcı olan sanık Hidayet K. aracılığıyla tanıdığını anlattı.

Fedakar'ın kendisini MİT personeli olarak tanıttığını belirten Enes B, "Bana derin devlet adına çalıştığını söyledi. Ben de kurdukları WhatsApp grubuna dahil oldum. Herhangi bir para vermedim. Ancak mağdur edildim. Şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fatma K. de sanıklardan Hidayet K'nin ablası olduğunu, kardeşinin bir gün eve geldiğini, bir iş teklifi aldığını ancak paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı.

Bir süre sonra kredi çektiğini ve parayı Salice Fedakar'ın hesabına aktardığını anlatan Fatma K. "Salice evime geldi, ben kendisine güvenmediğimi söyledim. O da bana 'Hidayet bey için kellemi ortaya koyarım' dedi. Güven tesis etti. Parayı gönderdim." ifadelerini kullandı.

Söz alan sanık Fedakar da tanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, kimseden para almadığını savundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sanıkların yargılanmalarına, 7 Nisan 2025'te devam edilecek.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, kendilerini "Ata Dedeler" olarak tanıtan suç örgütüne yönelik operasyonu kapsamında 20 Ocak 2022'de 43 kişi gözaltına alındı.

İddianameye göre, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir grup, kendilerini "devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırıp haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundu.

Sanıklar, kişileri örgüte katılış aşamalarına göre, "elçi", "elçi yardımcısı", "büyük ata dede", "ata dede", "baş dede", "dede", "sözcü dede", "masa başkanı", "masa üyesi", "saha başkanı", "saha üyesi" şeklinde kodladı.

Örgüt üyeleri ayrıca zamanla kendilerine katılan prestijli kişilerin mesleki konum ve kariyerleri üzerinden sağladığı güvenle maddi menfaat elde etti.

Sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve zincirleme şekilde örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.???????