Dolandırıcılık Davasında Ara Karar Açıklandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Davasında Ara Karar Açıklandı

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle tanınmış futbolcuları dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında, mahkeme Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve bazı tanıkların tekrar ifade vermesine hükmetti.

31.01.2025 16:36
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YÜKSEK karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan'ın genel müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında zorla getirme kararırken Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de katıldı.

'ANNEMİ ÖZLEDİM, ONA BAKACAK KİMSE YOK EV HAPSİ CEZASI ALMAK İSTİYORUM'

Savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Benim hiçbir zaman birini aldatma durumum olmadı. Hile kastım olmadı. Veremeyeceğimi düşünerek herhangi bir menfaat için hareket etmedim. Verdiğim kağıtlarda, faizler de yazıyordu. Kazandırdığım paralarda da kimseden bir tek kağıt almadım. Niyetimin ödeme yönünde olduğunu görün. Bankacılık hayatım boyunca çalışkan biriydim. İnsanlara paralar kazandırdım. Piyasa koşulları içerisinde paralarının fazlasını kazandırdım. Paraların hiçbirisi bana resmi bir bankacılık işlemi için teslim edilmedi. Annemi özledim, ona bakacak kimse yok, ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayımö ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, Seçil Erzan'ın çelişkili ifadelerinin sebebinin banka yönlendirmesi nedeniyle olduğunu iddia etti. Sanık avukatları aynı zamanda, diğer sanıkların aynı suçtan tutuksuz yargılandığını, ancak Erzan'ın hala tutuklu bulunduğunu söyleyerek şikayetçi tarafların tekrar dinlenmesini istedi.

TEKRAR İFADE VERECEKLER

Mahkeme heyeti ara kararında; tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına, katılma taleplerinin kabulüne ve Selçuk İnan, Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan'ın tekrar ifadelerinin alınmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA

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