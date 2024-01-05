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Dolandırıcılık Davasında Okan Turan ve Seçil Erzan'ın Bankaya Giriş Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Davasında Okan Turan ve Seçil Erzan'ın Bankaya Giriş Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen dolandırıcılık davasında, müşteki Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile sanık Seçil Erzan'ın bankaya giriş çıkış yaptıkları görüntüler mahkemeye sunuldu. İddianamede, sanıkların futbolcular ve iş insanlarından para toplayarak sahte belgelerle dolandırıcılık yaptığı belirtiliyor.

Dolandırıcılık Davasında Okan Turan ve Seçil Erzan\'ın Bankaya Giriş Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı
05.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:36
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, müşteki Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile sanık Seçil Erzan'ın bankaya giriş çıkış yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, müşteki Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın 25 ve 30 Kasım 2022 tarihlerinde sanık Seçil Erzan ile birlikte bankaya geldiği ve bankadan ayrıldığı görüntüler girdi.

Bankanın 25 Kasım 2022 tarihli kamera kaydı görüntülerine göre, sanık Erzan ve Okan Turan'ın ellerinde çantalarla bankaya geldikleri görülüyor. Okan Turan, bankadan para çektikten sonra Seçil Erzan ile birlikte bankadan ayrılıyor.

Ayrıca 30 Kasım 2022 tarihli görüntüye göre, Okan Turan bankadaki evraklara imza atıyor ve para çekmesinin ardından Seçil Erzan ile dışarı çıkıyor.

İddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Davasında Okan Turan ve Seçil Erzan'ın Bankaya Giriş Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılık Davasında Okan Turan ve Seçil Erzan'ın Bankaya Giriş Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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