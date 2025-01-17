Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Tutuklama - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Tutuklama

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 61 şüpheliden 32'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest.

17.01.2025 23:46
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Nevşehir merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin, İstanbul, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye ve Hatay'da 63 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkartılan diğer şüphelilerden 32'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alanlar, ürünleri teslim alamadıkları ve dolandırıldıkları gerekçesiyle farklı tarihlerde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine şikayette bulunmuştu.

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından, ülke genelinde 250'den fazla kişiyi 500 milyon lira dolandırdığı iddia edilen çete elebaşının Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden S.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı, kayınbiraderi ve destekçileriyle dolandırıcılık yaptığını tespit etmişti.

Bu kapsamda Nevşehir merkezli 8 ildeki 63 adrese 15 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 zanlı yakalanmış, daha sonra gözaltı sayısı 61'e yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Tutuklama - Son Dakika

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