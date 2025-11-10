Dolmabahçe'de Atatürk İçin Mevlid Programı Düzenledi, Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dolmabahçe'de Atatürk İçin Mevlid Programı Düzenledi, Lokma Dağıtıldı

10.11.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Dolmabahçe’deki Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nde mevlid programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Türkiye Cumhuriyeti kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlid programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da anıldı. Anma programı kapsamında, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde bir mevlid programı düzenlendi.

"Lokma ikram edildi"

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için dualar ederek öğle namazını birlikte kıldı. Cami imamları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okundu. Duaların ardından cami avlusunda vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ndeki mevlid programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Atatürk'ün hatırasına saygılarını dualarla ifade ederken, İBB Başkanvekili Nuri Aslan da vatandaşlarla bir araya gelerek anma etkinliği sonrasında cami avlusundaki ikramlara katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolmabahçe'de Atatürk İçin Mevlid Programı Düzenledi, Lokma Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu
Ölüm seyir halindeyken geldi İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi Ölüm seyir halindeyken geldi! İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi
Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor
Seda Sayan’dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın

14:29
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
13:59
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
13:14
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
13:04
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar
Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 14:56:12. #7.11#
SON DAKİKA: Dolmabahçe'de Atatürk İçin Mevlid Programı Düzenledi, Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.