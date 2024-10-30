Olay, saat 12.00 sıralarında Milas'ın Bafa Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır tarlasında çalışan Mehmet Keser, yaban domuzunun saldırısına uğradı. 2 çocuk babası Keser'in çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keser, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Domuzun da bölgeden uzaklaştığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Domuz Saldırısında Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?