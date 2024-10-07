Don Kişot Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Don Kişot Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

The Kitap yayınları, 10. yıl özelinde 'Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri'ni dağıttı.

07.10.2024 19:46
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The Kitap yayınlarının 10. yılına özel olarak hazırladığı, "Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri", Le Vapur Magique'de sahiplerini buldu.

Bu yıl ilk kez roman dalında verilen ödüle, "Kül Şehir" kitabıyla Hakan Karakaşoğlu layık görüldü.

The Kitap yayınları kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıllık serüvende kitap piyasasının zorluğunu öğrendiklerini belirterek, "Bunun yanı sıra çok keyifli olduğunu da keşfettik. Eğer işi seviyorsanız ya da kitaplara tutkuyla bağlıysanız, bu süreçteki zorlukları pek hissetmiyorsunuz." dedi.

Bir, gelecek vizyonlarının daha fazla Türkçe yazarla kitap basmak ve tüm kitapları yayın haklarıyla yurt dışında yayımlamak olduğunu dile getirerek, "Global bir yayınevi olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda hem Türk edebiyatını dünyaya tanıtmak hem de yazarlarımıza uluslararası bir platform sunmak istiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, yazarlarımızla daha yakın işbirlikleri yapmayı ve onlara destek olmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Ödül programına 167 eser başvurdu"

Başarılı edebiyat eserlerini ödüllendirmek ve yeni yazarlar için bir motivasyon kaynağı olmak istediklerine dikkati çeken Bir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda düzenlediğimiz ödül programına 167 eser başvurdu ve bunlardan 8'i kısa listeye kaldı. Değerli akademisyenlerden oluşan jüri, bu 8 eseri titizlikle değerlendirerek en iyisini seçti. Sonuç olarak, 'Kül Şehir' isimli eser birincilik ödülüne layık görüldü ve 30 bin Türk lirası para ödülü kazandı. Kitabı en kısa sürede yayımlamak için çalışmalarımıza başlayacağız. Bu süreç hem yazarımız için hem de Türk edebiyatı için önemli bir adım olacak."

Ali Atıf Bir, yeni yazarlara umut olmak ve Türkçeyi geliştirmek istediklerini söyleyerek, " Türkiye'de Türkçeye yeterince önem verilmediğini düşünüyoruz. Bu durumu değiştirmek istiyoruz. Amacımız, Türkçe kitapları raflarda görmek ve edebiyatımızın değerini artırmak. Bu doğrultuda yeni yetenekleri destekleyerek ve kaliteli eserler üreterek, Türkçenin zenginliğini dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un tüm dünya için büyüleyici bir şehir olduğundan da bahseden Bir, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Orhan Pamuk'un Nobel Ödülü almasında, İstanbul'da yaşamasının ve eserlerinin çoğunun İstanbul'da geçmesinin büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Bu durum hem yazarlar hem de okuyucular için büyük bir ilham kaynağı. İstanbul'un zengin kültürel yapısı ve tarihi, yeni eserler üretmek için mükemmel bir zemin sunuyor. Bu da bizi oldukça heyecanlandırıyor ve Türk edebiyatını daha da ileri taşımak için motivasyon sağlıyor."

"Türk edebiyatını daha da zenginleştirmek için çaba göstereceğiz."

The Kitap CEO'su İrem Hattat da gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"The Kitap yayınevi olarak, Ali Atıf Bir'in vizyonuyla 10. yılımızı doldurduk. Küçücük bir depoda başlayan hikayemiz, bugün 600 farklı cinste, 5 milyon kitaba ulaştı. Bu önemli dönüm noktası, bizim için bir başlangıç. Gelecekte de vizyonumuz, Türkiye'nin entelektüel ve kültürel yapısına katkı sağlamak. Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz ve Türk edebiyatını daha da zenginleştirmek için çaba göstereceğiz."

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve D&R Genel Müdürü Dr. Mustafa Altındağ'ın da katılımcılar arasında bulunduğu programda, sanat tarihçisi Süleyman Faruk Han Göncüoğlu izleyicilere İstanbul'un tarihini ve kültürel zenginliklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Don Kişot Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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