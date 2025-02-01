Döngü Filminin Gala Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
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Döngü Filminin Gala Gösterimi Yapıldı

Erkan Tahhuşoğlu'nun yönettiği 'Döngü' filmi, sekiz ödül kazandı ve galası İstanbul'da yapıldı.

01.02.2025 12:42
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Haber: Hilal Solmaz

(İSTANBUL) - Erkan Tahhuşoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği son filmi Döngü seyirciyle buluştu. Film, geçtiğimiz yıl festivallerden aldığı sekiz ödülle dikkatleri üzerine topladı.

Filmin galası, 28 Ocak'ta İstanbul Atlas 1948 Sineması'nda düzenlendi. Gala sonrası, filmin ekibi seyircilerle buluşarak soruları yanıtladı. Filmde Sevim adlı gündelikçi bir kadına hayat veren Serpil Gül, "Hayatım boyunca farklı sınıfların, özellikle kadınların bir araya geldiği yerler ve karşılaşmalar her zaman ilgimi çekmiştir. Senaryo büyük ilgi gördü. Çok iyi bir oyuncu yönetimiyle karşılaştım ve yönetmenimle harika bir çalışma süreci geçirdik" dedi.

Döngü'de evin zengin bir kadınını canlandıran Emel Göksu da "Yönetmenimiz, bize hiçbir sınıfı birbirinden ayrı tutmamamız gerektiğini söyledi. 'Kimin haklı olduğunu seyirciye bırakacağız' dedi. Bu anlayışla karakterimi oluşturdum" dedi. Filmi izlerken işçi sınıfının haklarını düşündüğünü belirten Göksu, "Seyirci koltuğunda film izlerken, işçinin haklarını düşünerek ona hak verdim" diye konuştu.

Tahhuşoğlu: "Filmi yaparken duyguları karıştırmamaya özen gösterdim"

Filmin yönetmeni Erkan Tahhuşoğlu, Döngü'yü yaparken objektif bir yaklaşım benimsediğini vurgulayarak "Tabii ki gönlüm işçi sınıfından yana, ancak bu filmi yaparken duyguları karıştırmamaya özen gösterdim. Duygularımızı anlatıya dahil ettiğimizde, hikayenin gücünü zayıflatabiliriz ve bu da oradaki sistemi doğru bir şekilde anlatmamızı engeller" dedi.

Sevim'in vicdanı ve çelişkileri

Döngü, İstanbul'un yoksul bir semtinde yaşayan Sevim adlı gündelikçi kadının yaşadığı içsel çatışmayı anlatıyor. Sevim, yıllardır çalıştığı Ayten adlı zengin kadının evinde bir iş kazası sonucu gelişen gerilimli olaylar karşısında, sınıfsal, ahlaki ve vicdani ikilemlerle yüzleşir. Serpil Gül'ün başrolünü üstlendiği filmde, Gül'ün güçlü performansı En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Filmin diğer oyuncu kadrosunda Emel Göksu, Tuğçe Yolcu, Süleyman Karaahmet, Ftesa Hazrolli, Shpresa Hashimi, Reyyan Sevim ve Gökay Müftüoğlu yer alıyor.

Ödüllerle taçlanan başarılı yapım

Döngü, prömiyerini 2024'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde yaptı ve burada En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Ayrıca Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü alan film, İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde de En İyi Oyuncu, En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi Film ödüllerine layık görüldü. Son olarak, geçtiğimiz kasım ayında Ankara Film Festivali'nden Onat Kutlar En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini aldı.

Ekip seyircilerle buluşacak

Döngü, 5 Şubat'ta Eskişehir Cinetime Özdilek Sineması'nda, 6 Şubat'ta ise Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda gösterilecek. Film, 7 Şubat'tan itibaren ise TOD ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yapım detayları

Döngü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Başka Sinema'nın dağıtımıyla çekildi. Film, Transilvania Pitch Sop, Bosphorus Film Lab ve Antalya Film Forum gibi prestijli etkinliklerde de yer aldı. Ayrıca 2023'te Başka Market'ten Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü'nü kazandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Döngü Filminin Gala Gösterimi Yapıldı - Son Dakika

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