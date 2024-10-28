Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Dönmez\'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Dönmez, Cumhuriyet'in bağımsızlığın sembolü olduğunu vurgulayarak birliğe ve mücadeleye çağrı yaptı.

28.10.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, cumhuriyetin, milletin bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin en büyük eseri olduğunu belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz milletin eşsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zaferin ardından kurulan cumhuriyetin bağımsızlığın sembolü olduğunu kaydeden Dönmez, "Bugün bizlere düşen görev, bu mirası gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımaktır." dedi.

Dönmez, Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyüyen ve güçlenen bir ülke haline geldiğini ifade ederek, özellikle enerji sektörü başta olmak üzere yapılan yatırımlar ve elde edilen başarılarla ülkenin dünya arenasında daha sağlam bir konuma yükseldiğini vurguladı.

"Enerji başta olmak üzere pek çok alanda atılan adımlarla Türkiye, kendi ayakları üzerinde duran ve bağımsızlığını koruyan bir ülke olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer veren Dönmez, TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı ve PKK başta olmak üzere tüm bölücü unsurları kınadı.

Ülkenin huzuruna ve birliğine kasteden bu alçakça saldırıları lanetlediklerini aktaran, Dönmez, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadelede kararlıdır ve bu tür girişimlerle milletimizin birliği asla bozulamayacaktır. Hain terör örgütleri, Türkiye'nin yükselişini durduramayacak; milli irade, her daim bu karanlık güçlere karşı galip gelecektir. Cumhuriyetin sonsuza dek yaşatılması adına birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Milletvekili, Fatih Dönmez, AK Parti, Politika, Güncel, Enerji, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.