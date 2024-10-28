Dönmez\'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, cumhuriyetin, milletin bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin en büyük eseri olduğunu belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz milletin eşsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zaferin ardından kurulan cumhuriyetin bağımsızlığın sembolü olduğunu kaydeden Dönmez, "Bugün bizlere düşen görev, bu mirası gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımaktır." dedi.

Dönmez, Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyüyen ve güçlenen bir ülke haline geldiğini ifade ederek, özellikle enerji sektörü başta olmak üzere yapılan yatırımlar ve elde edilen başarılarla ülkenin dünya arenasında daha sağlam bir konuma yükseldiğini vurguladı.

"Enerji başta olmak üzere pek çok alanda atılan adımlarla Türkiye, kendi ayakları üzerinde duran ve bağımsızlığını koruyan bir ülke olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer veren Dönmez, TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı ve PKK başta olmak üzere tüm bölücü unsurları kınadı.

Ülkenin huzuruna ve birliğine kasteden bu alçakça saldırıları lanetlediklerini aktaran, Dönmez, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadelede kararlıdır ve bu tür girişimlerle milletimizin birliği asla bozulamayacaktır. Hain terör örgütleri, Türkiye'nin yükselişini durduramayacak; milli irade, her daim bu karanlık güçlere karşı galip gelecektir. Cumhuriyetin sonsuza dek yaşatılması adına birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."