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Dönüşümün kalbinde yaşamlara dokunacak yatırım - Son Dakika
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Dönüşümün kalbinde yaşamlara dokunacak yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'daki Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapımı süren belediye hizmet binasının yüzde 90'ını tamamladıklarını açıkladı. Başkan Soyer, kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece binaları değil, yeşil alanları ve sosyal donatı birimlerini de içerdiğini belirterek, Uzundere'deki binanın bölgenin ihtiyaçlarına göre işlevselleştirildiğini ve çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler için yeni bir yaşam alanı olacağını söyledi. Uzundere'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve 3. etapta bin 422 bağımsız bölüm için yapım çalışmaları sürüyor.

Dönüşümün kalbinde yaşamlara dokunacak yatırım
25.01.2024 - 00:36,  Güncelleme: 00:36
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Dönüşümün kalbinde yaşamlara dokunacak yatırım

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'daki Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapımı süren belediye hizmet binasının yüzde 90'ını tamamladıklarını açıkladı. Başkan Soyer, "Kentsel dönüşümle sadece binaları dönüştürmüyoruz. Yeşil alanları ve sosyal donatı birimleriyle sağlıklı, güvenli, yaşanabilir çevreler oluşturuyoruz. Uzundere'de yaklaşık 3 dönüm alan içerisinde bulunan belediye hizmet binamız da bölgenin kadınları, çocukları, gençleri ve engellileri için bir yeni yaşam alanı olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğünde, yüzde yüz uzlaşıyla, yerinde ve kooperatifçilik modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'daki Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda inşası devam eden belediye hizmet binasında sona yaklaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tesisteki son rötuşları yerinde inceledi. Başkan Soyer'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Suphi Şahin ve Ertuğrul Tugay ile belediye bürokratları da eşlik etti. İnşaatın yüzde 90'ının tamamlandığı ve binanın Mart ayında hizmete açılacağını ifade eden Başkan Soyer, "Kentsel dönüşümle sadece binaları dönüştürmüyoruz. Yeşil alanları ve sosyal donatı birimleriyle sağlıklı, güvenli, yaşanabilir çevreler oluşturuyoruz. Yaklaşık 3 dönüm alan içerisinde bulunan binamız bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak işlevselleştiriliyor. Toplum merkezi modeliyle faaliyetleri ve çalışmaları planlanan hizmet binası bölgenin çocukları, gençleri, kadınları ve engellilerinin de faydalanacağı kütüphane, kreş, Masal Evi, meslek fabrikası kursları ve tüm yurttaşların katılacağı atölyeler, bunun yanı sıra sosyal hizmet dayanışma noktalarıyla hizmet verecek. Yaklaşık 35 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz üç katlı binamız Mart ayında açılacak" ifadelerine yer verdi.

Uzundere'de kentsel dönüşüm hızla sürüyor

Uzundere'de birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etti. 2022 yılında başlayan 3'üncü etapta yaklaşık bin 422 bağımsız bölüm için yapım çalışmaları sürüyor. 2023'te çalışmaları başlatılan 4'üncü etapta yaklaşık bin 307 bağımsız bölüm yapılacak. Yıkım işleri başlatılan 4'üncü etapta bulunan 170 binanın tamamı yıkıldı. Proje, ruhsatlandırma ve kazı çalışmaları başlatılan alanda yapım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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