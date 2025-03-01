Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
M.R'nin kullandığı 31 AFC 959 plakalı otomobil, İ.O. idaresindeki 80 ACY 563 plakalı otomobil ve H.D. yönetimindeki 31 S 7336 plakalı minibüs, Müftüler Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?