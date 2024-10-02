Dostluk Festivali Başlıyor

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Yarın sinemaseverlerle buluşacak "6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"ne Filistinli 13 yönetmen konuk olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen, İstanbul Sanat Paylaşım Derneği ve Balkon Sanat'ın organizasyonuna imza attığı festival, Filistinli şair Mahmud Derviş anısına düzenleniyor.

Filistin halkının acılarını perdeye aktaran yönetmenlerden Michel Khleifi, Darin J. Sallam, Ameen Nayfeh, Mohammed Almughanni, Ahmad Saleh, Youssef Hasan, Hayat Labban, Ward Kayyal, Rami Abbas, Luay Awwad, Thekra Zohir Makalde, Saeed Moltaji ve Tariq Rimawi etkinliklere katılacak isimler arasında yer alıyor.

Filistinli yönetmenler, Grand Pera Emek Sahnesi'nde 4 Ekim'de düzenlenecek panelde, Filistin sinemasının ve Gazze'de yaşananları konuşacak.

Cannes ödüllü yönetmen Michel Khleifi, 5 Ekim'de aynı salonda festival başkanı Faysal Soysal'ın yönettiği masterclas'a konuk olacak.

Özel gösterim ve Türkiye prömiyerleri yapılacak

Festivalin özel gösterimlerinde Michel Khleifi, Farah Nabulsi, Darin J. Sallam, Nawras Abu Saleh, Annemarie Jacir, Mohammad Almoghanni, Ahmad Saleh, Ameen Nayfeh gibi usta sinemacıların yapımları izleyiciyle buluşacak.

Rashid Masharawi'nin Cannes'da bu sene protesto olarak gösterdiği, Gazze'de son bir yılda çekilen 22 kısa filmden oluşan "From Ground Zero" projesi de festivalde izlenebilecek.

TRT World ekibinden Aslıhan Eker, Jose Carlos Sauers ve Tanju Şahin imzalı, Yahudi işgalcilerin son bir yılda Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti gizli çekimler üzerinden aktaran "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin Türkiye prömiyeri festivalde yapılacak.

Farah Nabulsi'nin "Gazze Kabusu" ve "Hediye" filmlerinin Türkiye prömiyeri de festivalde gerçekleştirilecek.

Filistinli genç sinemacıların son bir yılda ürettiği, Gazze'de yaşananlara dikkati çeken 10'dan fazla kısa film, Türkiye prömiyerinde festival izleyicisiyle buluşacak.

Festival programı "www.dostlukfilmfestivali.com" internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Festivale bu yıl 30 ülkeden 380 film başvurdu

Filistin sinemasının kurucusu olarak kabul edilen Cannes ödüllü yönetmen ve festivalin bu yılki masterclass konuğu Michel Khleifi'nin "Üç Mücevherin Hikayesi" filmi, yarın gerçekleşecek açılış etkinliğinde, AKM Yeşilçam Sineması'nda izlenebilecek.

Bu yıl 30 ülkeden 380 filmin başvurduğu festivalin "Ana Yarışma" bölümünde Güney Kore'den İngiltere'ye, Afganistan'dan Amerika'ya, Fas'tan Rusya'ya, Irak'tan Türkiye'ye 12 ülkeden, 16 film yarışacak.

Festivalin Gazze'de yaşanan drama ışık tutan filmlere çağrıda bulunduğu "İnsani Bakış Filistin Yarışma Seçkisinde" ise Tunus'tan İran'a, Mısır'dan Kanada'ya 7 ülkeden 12 film yarışacak.

Yarışma dışı "Kırk Yıllık Hatır Seçkisi"nde İran, Gürcistan, Kanada, Türkiye ve Filistin'den 13 film izlenecek.

Festivalde 56 film İstanbullularla buluşacak

Son bir yılda çekilen Gazze ve Filistin temalı yapımların da aralarında bulunduğu 56 film, AKM Yeşilçam Sineması, Grand Pera Emek Sahnesi, Rami Kütüphanesi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamındaki paneller, masterclass eğitimleri, özel gösterimler ve yarışma seçkisi gösterimleri Taksim bölgesinde gerçekleştirilecek.

Tarık Tufan'ın jüri başkanı olduğu festivalde yarışacak filmler Amin Nayfeh, Alma Terziç Saraçoğlu, Ali Aydın, Tuba Özden Deniz, Ahmad Saleh, Darin J. Sallam ve Emre Pekçakır tarafından değerlendirecek.

Kazanan yapımlara toplam 100 bin lira para ödülü ile 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Bu yılki onur ödülleri Filistin'de yaşanan drama çizgileriyle dikkati çeken yazar ve çizer Hasan Aycın ile Filistinli yönetmen Michel Khleifi'ye verilecek.

Festival, 6 Ekim'deki AKM Tiyatro Salonu'nda yapılacak gala ile sona erecek.