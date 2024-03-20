Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Down sendromlu bireylere özgüven kazandıracak çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Down sendromlu bireylere özgüven kazandıracak, bağımsız bireyler olarak toplum içerisinde daha fazla yer almalarını sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile katıldığı, "Down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen Trisome Oyunları'nın açılış töreninde, Türkiye olarak dünyanın en özel insanlarının bir araya gelmesine vesile olan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Sözlerine, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"nü kutlayarak başlayan Göktaş, "Şunu çok iyi biliyoruz ki ailelerin bu konuda gösterdikleri üstün çaba ile özel çocuklarımız düzenli ve disiplinli bir çalışmayla çok güzel başarılara imza atıyor. Bugün bir araya gelmemize vesile olan 2024 Dünya Down Sendromlular Oyunları bunun en güzel örneğidir." diye konuştu.
Antalya'da ikincisine ev sahipliği yapılan oyunlara, 33 ülkeden 872 sporcunun katıldığını ifade eden Göktaş, Türkiye'nin de 8 branşta 86 sporcu ve 54 antrenör ile oyunlarda yer aldığını söyledi.
Düzenlenen oyunların "özel insanlar" olarak nitelendirdiği down sendromluların sosyal hayata katılımına önemli bir katkı sunacağını belirten Göktaş, oyunların farklı kültürlerin kaynaşmasında da önemli bir rolü yerine getireceğini aktardı.
Oyunlara katılan sporcuların Antalya'dan unutulmaz anılar ve dostluklarla ayrılacaklarına yönelik inancını dile getiren Göktaş, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Oyunlarda hiçbir kaybedenin olmayacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin, Aşık Veysel, Cemil Meriç, Sümeyye Boyacı ve Turgay Karakaş gibi işitme veya görme engelli olmalarıyla beraber bilgileri, zekaları, ilim ve irfanlarıyla milletinin geleceğine ışık tutan çok değerli insanlara sahip olduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:
"Böylesi özel insanlara destek olmak, başarılarına katkı sunmak adına çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışıyla milletimize hizmet ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın üreten, bağımsız birer birey olarak, eğitimden sağlığa, spordan sanata, yönetimden ticarete hayatın tüm alanlarında aktif biçimde rol almaları için çalışıyoruz. Ülkemizde son 22 yılda, down sendromlu vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik haklarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için önemli gelişmelere imza attık. Uyguladığımız çeşitli eğitim ve terapi programlarıyla onların hem öğrenme hem de bağımsız yaşama seviyelerinde önemli bir artış kaydettik. Bakanlığımızın girişimleri ile gerek kamuda gerek özel sektörde istihdam edilmelerine, iş ve meslek sahibi olmalarına katkı sağladık."
Down sendromlu bireylere karşı dünya çapında bilinç oluşturmanın büyük bir sevgi, sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayan Göktaş, "Bu anlamda birbirinden özel sporcularımızın ve fedakar ailelerinin her daim yanlarında ve destekçileri olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Down sendromlu bireylere özgüven kazandıracak, bağımsız bireyler olarak toplum içerisinde daha fazla yer almalarını sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Göktaş, yurt genelinde yürüttükleri çalışmalarla down sendromlu vatandaşların yaşam koşullarını daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Toplumun her bir ferdinin hiçbir ayrım gözetmeden hayatın her alanında yer almalarının ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli katkıları olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif rol almaları için devrim niteliğinde politikalar hayata geçirdik. Elde ettiğimiz kazanımlarla bugün engellilerimizin farklı alanlarda gösterdiği başarılarla gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her birine destek olmaya devam edeceğiz."
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