Down sendromlu Emir Enes\'in lösemi tedavisi İzmir\'de zorlu sürüyor

MUĞLA'da yaşayan ve lösemi teşhisi konulan Down sendromlu Emir Enes Tufan (15), İzmir'de tedavi görüyor. Kullanılan ilaçların yan etkisiyle kan şekeri yükselen Emir Enes'in annesi Şerife Tufan (48), "Emir, bu durumu nedeniyle özel bir çocuk olduğu için diğer çocuklara kıyasla hastalığı daha zor atlatıyor" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sanayide çalışan Ersoy Tufan (48) ve ev hanımı Şerife Tufan'ın lise son sınıf öğrencisi Melis Tufan'dan (17) sonraki çocukları Emir Enes Tufan, Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Geçen aralık ayında halsizlik şikayetiyle acile götürülen Emir Enes Tufan'a, yapılan tetkiklerin ardından 21 Aralık'ta lösemi teşhisi konuldu. Tedavi için İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tufan ailesi, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin Balçova'daki evine yerleşti. Down sendromlu olması sebebiyle ağır ilaçların dozu hassasiyetle ayarlanan Emir Enes'in tedavisi, diğer çocuklara kıyasla daha yavaş ve zorlu ilerliyor.

'DOKTORLAR, DİĞER ORGANLARINA ZARAR GELMESİN DİYE ÇOK TEDBİRLİ GİDİYOR'

Lösemi tedavisi kapsamında kullanılan kortizon içerikli hapların Emir Enes'in kan şekerini yükselttiğini anlatan Şerife Tufan, 1,5 ay boyunca hastanede yatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Açlık şekeri 300'e çıkan Emir Enes'in canı yanmaması ve uykudayken dahi takip edilebilmesi için bir süre koluna şeker ölçüm sensörü takıldığını dile getiren Tufan, "Ağır ilaçlar verildiği için tedavisi uzun sürecek. Emir, bu durumu nedeniyle özel bir çocuk olduğu için diğer çocuklara kıyasla hastalığı daha zor atlatıyor. Doktorlar, Emir'in diğer organlarına zarar gelmesin diye çok tedbirli gidiyor. İlaçlar şekerini yükselttiği için hastanede yatış verildi. Şeker kontrolü için koluna iki kez sensör takıldı. Sensör sayesinde parmak uçları acımadan, uykuda bile şekerini takip edebildik. Şekeri yükselten ilaçlar bitip vücuttan atılınca çok şükür şekeri normale döndü. Kızım Muğla'da tek başına okula gidiyor. Aklım bir orada bir burada. İçim kan ağlıyor. Oğlum Emir, Allah'ın izniyle iyileşecek" diye konuştu.

EN BÜYÜK MORALİ ERİK DALI VE KURULUŞ OSMAN

Tüm bu ağır tedavi şartlarına rağmen neşesinden bir şey kaybetmeyen Emir Enes, evde oyuncaklarıyla oynayıp 'Erik Dalı' şarkısında göbek atarak moral depoluyor. En büyük eğlencesi televizyonda dizi izlemek olan Emir Enes Tufan, Burak Özçivit ile tasarlanan fotoğrafı elinden düşürmeyerek poz veriyor.

'İLK ZAMANLAR ÇOK ZORLUK YAŞADIK'

Baba Ersoy Tufan ise "Ortaca'da halsizlik başlayınca acile götürdük. Kan değerleri düşük çıkınca İzmir'e sevk ettiler ve lösemi olduğunu öğrendik. Doğumdan önce Down sendromlu olduğunu öğrenmiştik, doğduğunda da bağırsağında tıkanıklık vardı ve ameliyat olmuştu. Özel çocuk olması nedeniyle ilk zamanlar ve bu tedavi sürecinde çok zorluk yaşadık. Her yerine cihazlar bağlıydı yürüyemedi" ifadelerini kullandı.

'EMİR'DE İLAÇLARIN YAN ETKİSİ DAHA FAZLA OLDU'

İzmir Hasta Çocuk Evleri Sorumlusu Nilgün Erten de dernek olarak şehir dışından gelen ailelere kucak açtıklarını belirterek, "10 yıldır bu evlerde görev yapıyorum, ilk defa Down sendromlu özel bir çocuğumuz misafirimiz oldu. Emir'i çok sevdik. Normalde diğer çocuklarda yan etki yapmayan veya hafif geçen ilaçlar Emir'de şeker yükselmesi gibi ağır yan etkiler yaptı. Bu yüzden hastanede yatış süreleri uzuyor ve tedavisi daha yavaş ilerliyor. Ama Allah'ın izniyle iyileşecek, biz de burada onlara sahip çıkacağız" dedi.