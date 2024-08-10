Down Sendromlu Yüzücü Berkay Orak Üniversiteyi Başarıyla Tamamladı

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Yüzmede birincilik madalyaları olan down sendromlu 24 yaşındaki Berkay Orak, üniversite için hayalini kurduğu antrenörlük bölümünü başarıyla tamamlayarak, antrenör olma hayaline bir adım daha yaklaştı.

Ailesinin desteğiyle 11 yaşında yüzme ve atletizm gibi spor dallarıyla ilgilenmeye başlayan, lisanslı yüzücü olarak Okullararası Özel Sporcular Yüzme Şampiyonalarında 50 metre serbest stilde birincilikleri bulunan down sendromlu Orak, YKS'de baraj puanını geçmeyi başararak, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazandı.

Hayalini kurduğu antrenörlük eğitimini tamamlayan Orak, temmuz ayında mezun oldu.

Orak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmenin yanı sıra atletizm, tenis ve boksla ilgilendiğini anlattı.

Üniversite hayatının çok güzel geçtiğini belirten Orak, hedefinin antrenörlük olduğunu ifade etti.

Öğretmen olan ve zihinsel engelli çocukların eğitimiyle ilgili çalışmalar yürütün anne Sevinç Orak ise oğlunun başarısından büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Sevinç Orak, Berkay'ın üniversiteye gelene kadar kaynaştırma ve destek eğitimi aldığını dile getirdi.

"Başarı baba da destek verince oluyor"

Özel çocuğu olan anne ve babaların birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Orak, "Lütfen babalar da elini taşın altına koysun. Özel çocuğu olan ailelerde yük genelde annenin üstünde ama başarı baba da destek verince oluyor, ben eğitimine destek olurken babası da spor ve sosyal faaliyetlerden oğlumuzu hiç eksik bırakmadı." diye konuştu.

Sevinç Orak, özel çocuğu olan ailelere çocuklarının eğitim hayatında kaynaştırma ve destek eğitimde ısrarcı olmalarını önererek, şunları söyledi:

"Bu çocuklarımızı çok geliştiren bir uygulama. Bizler de dirençli olursak ve ısrar edersek bu hakkımızı güzel kullanabiliriz. Kaynaştırma öğrencileri normal akranlarıyla aynı sınıfta eğitim alırken, mevcut ders saatlerinin yüzde 40'ı kadar da destek eğitimi alıyorlar. Destek eğitimi odalarında hocalarıyla bire bir ders yapıyorlar. Çocuk böylece hem normal akranlarıyla eğitim alırken hem de özel olarak destek eğitim almış oluyor."

Berkay'ın eğitim hayatında zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını, sosyal ve eğitim haklarının farkında oldukları için zorluklarla baş edebildiklerini belirten Orak, şunları kaydetti:

"Pek çok üniversiteye başvurduk ama onlar ön yargılı davrandı, Kırıkkale Üniversitesi bize kucak açtı. Oğlum 300 kişilik amfide sınava girdi, üniversite sınavında herkese sorulan soruları cevapladı. Bunu, eğitim hakkımızı çok güzel kullanarak başardık. Çok büyük bir sınavdan geçtik ama çok mutluyum. Oğlumun antrenörlük yapabileceği bir işte çalışmasını çok isterim, devletimizin bu şansı oğlumuza tanımasını isterim. Bizim çocuklarımız için iş, maddi bir kazanç değil, onlara hayat vermek, evden kurtarmak demek, dört duvar arasından çıkıp bir hayat demek onlar için."

"Down sendromlu çocuklar için altyapının oluşturulması gerekir"

Baba Özkan Orak, down sendromlu çocuklar için sosyal ve fiziksel gelişimin altyapısının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Berkay'ın yüzme sporuyla tanışmasıyla bu alanda ilerleyebileceğini fark ettiklerini dile getiren Orak, şunları anlattı:

"Ben spor geçmişi olan biriyim. Ben de 'Bu çocuklarla alakalı neler yapabilirim?' diyerek bunları araştırdım. Berkay'ı spora kattıktan sonra ben de yüzme antrenörlük kursuna gittim. Antrenörlük belgesi aldım. Hem özel çocuklara dokunabilmek hem de Berkay'ın dünyasına katılmak istedim. Berkay üniversite seviyesine geldiğinde sınava diğer öğrencilerle birlikte katıldı, bir yeteneği de olması gerekiyordu, yeteneğini belgelemesi gerekiyordu, Berkay'ın Türkiye birinciliği ve bazı başarıları vardı, bunları belgeledik. Berkay bu temmuzda başarılı şekilde normal çocuklarla birlikte mezun oldu. Biz eğitim süreci boyunca Ankara'dan Kırıkkale'ye gidip geldik."