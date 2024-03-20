- DSÖ: "7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık tesislerine 410 saldırı gerçekleştirildi"
CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık tesislerine 410 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, işgal edilmiş Filistin topraklarında tırmanan kriz çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının yanı sıra tıbbi malzeme, gıda, su ve yakıt eksikliği halihazırda yetersiz kaynaklar sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. Hastaneler; artan yaralı sayısı ve barınak arayan yerinden edilmiş siviller nedeniyle kapasitelerinin çok üzerinde hizmet vermeye çalışıyor. Ayrıca insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde hizmet sağlamaya çalışan sağlık tesisleri de İsrail'in saldırıları sonucu yerle bir oldu ya da kullanılamaz hale geldi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık tesislerine 410 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, saldırılar sonucu 685 kişinin hayatını kaybettiği, 902 kişinin yaralandığı ve 99 tesisin zarar gördüğü, 104 ambulansın da saldırılardan etkilendiği aktarıldı.
Saldırıların yüzde 40'ının Gazze şehrine, yüzde 23'ünün Gazze'nin kuzeyine ve yüzde 28'inin ise Han Yunus'a yapıldığı aktarılırken, "Sağlık sistemleri bir hedef değil. DSÖ, uluslararası hukuka saygı duyulması, sivillerin ve sağlık sistemlerinin korunması çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.
Filistin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen saldırılarda 100'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.
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