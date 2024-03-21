DSÖ Genel Direktörü Gazze'deki Şifa Hastanesi saldırılarından endişe duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılardan endişe duyduklarını ve hastaneye erişimin artık imkansız olduğunu belirtti.
Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'nin kuzeyinde 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 16'sının yetersiz beslendiğini belirten Ghebreyesus, bu oranın savaştan önce yüzde 1'den daha az olduğunu bildirdi.
Ghebreyesus, neredeyse tüm ailelerin yetersiz beslendiğini ve yetişkinlerin, çocukların yiyebilmesi için öğünlerini azalttığını belirtti.
Gazze'de çocukların yetersiz beslenme ve hastalıkların yanı sıra su ve sanitasyon eksikliğinin ortak etkileri nedeniyle öldüğünü kaydeden Ghebreyesus, "Bütün bir neslin geleceği ciddi tehlike altında." dedi.
Ghebreyesus, Gazze'ye son dönemde gıda yardımlarının hava ve deniz yoluyla ulaştırılmasının memnuniyetle karşılandığını ancak sadece karadan geçişlerinin genişletilmesinin, kıtlığın önlenmesi için büyük ölçekli teslimatlara imkan sağlayacağını bildirdi.
"Yardım teslimatı taleplerimiz sıklıkla engelleniyor veya reddediliyor"
Gazze'nin sağlık sisteminin zarar görmeye devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, "DSÖ ve ortakları, sağlık çalışanları ve hastalara ilaç, yakıt ve yiyecek dağıtmak için yüksek riskli görevler yürütüyor. Ancak yardım teslimatı taleplerimiz sıklıkla engelleniyor veya reddediliyor." diye konuştu.
Ghebreyesus, Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılardan endişe duyduklarını, Şifa Hastanesine erişimin artık imkansız olduğunu söyledi.
Şifa Hastanesindeki sağlık çalışanlarının gözaltına alındığına dair haberler olduğuna da işaret eden Ghebreyesus, DSÖ'nün bugün Şifa Hastanesine yönelik gerçekleştirmeyi planlandığı bir yardım misyonunu güvenlik gerekçesiyle iptal ettiğini dile getirdi.
Ghebreyesus, İsrail'e, Gazze'ye daha fazla geçiş kapısı açmasının yanı sıra su, gıda, tıbbi malzeme ve diğer insani yardımların girişi ile dağıtımını hızlandırması çağrısında bulundu.
İsrail ordusunun, bugün, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediği bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › DSÖ Genel Direktörü Gazze'deki Şifa Hastanesi saldırılarından endişe duyuyor - Son Dakika
İstanbul'da ulaşım sorununa tepki göstermek ve trafikte sıkılan sürücüleri neşelendirmek isteyen İstanbul'un Yıldızları adlı genç grup, Şişli'de bando gösterisi sundu. Grup, kırmızı ışıkta durarak sürücülere stres topu ve papatya dağıttı. Ayrıca, grup Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek verdiğini açıkladı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kemal Demirel, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak ve üyeleri ile birlikte DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde iftar programı düzenledi. Ünsal, iftar programında Ramazan'ın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni ederek, İl Genel Meclisi üyelerine hizmetleri dolayısıyla plaket verdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen bir kişi ile market sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, tabancayla ateş ederek kardeşlerden birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda sakatlığı devam eden ve yurt dışında bulunan bazı futbolcular katılmadı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın İskenderun Arsuz, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. İskenderun'da seçim otobüsüyle şehir turu atan Babacan, Arsuz ilçesine geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Hassa ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret eden Babacan, Kırıkhan ilçesinde de vatandaşları selamladı.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında saat 18.15 sıralarında Sazlıca yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEY 667 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Bahar Bayramı Ağaç Dikme Töreni düzenlendi. Törende, Hocalı Anıtı ile İncesu Deresi arasında 1200 fidan toprakla buluşturuldu. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, doğaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, OMÜ'nün ağaçlandırma politikasıyla yaşayan bir kampüse dönüştüğünü belirtti. Fidanları bağışlayan iş insanı İbrahim Erdemoğlu da teşekkür edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?