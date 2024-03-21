DSÖ Genel Direktörü Gazze'deki Şifa Hastanesi saldırılarından endişe duyuyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılardan endişe duyduklarını ve hastaneye erişimin artık imkansız olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 16'sının yetersiz beslendiğini belirten Ghebreyesus, bu oranın savaştan önce yüzde 1'den daha az olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, neredeyse tüm ailelerin yetersiz beslendiğini ve yetişkinlerin, çocukların yiyebilmesi için öğünlerini azalttığını belirtti.

Gazze'de çocukların yetersiz beslenme ve hastalıkların yanı sıra su ve sanitasyon eksikliğinin ortak etkileri nedeniyle öldüğünü kaydeden Ghebreyesus, "Bütün bir neslin geleceği ciddi tehlike altında." dedi.

Ghebreyesus, Gazze'ye son dönemde gıda yardımlarının hava ve deniz yoluyla ulaştırılmasının memnuniyetle karşılandığını ancak sadece karadan geçişlerinin genişletilmesinin, kıtlığın önlenmesi için büyük ölçekli teslimatlara imkan sağlayacağını bildirdi.

"Yardım teslimatı taleplerimiz sıklıkla engelleniyor veya reddediliyor"

Gazze'nin sağlık sisteminin zarar görmeye devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, "DSÖ ve ortakları, sağlık çalışanları ve hastalara ilaç, yakıt ve yiyecek dağıtmak için yüksek riskli görevler yürütüyor. Ancak yardım teslimatı taleplerimiz sıklıkla engelleniyor veya reddediliyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılardan endişe duyduklarını, Şifa Hastanesine erişimin artık imkansız olduğunu söyledi.

Şifa Hastanesindeki sağlık çalışanlarının gözaltına alındığına dair haberler olduğuna da işaret eden Ghebreyesus, DSÖ'nün bugün Şifa Hastanesine yönelik gerçekleştirmeyi planlandığı bir yardım misyonunu güvenlik gerekçesiyle iptal ettiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, İsrail'e, Gazze'ye daha fazla geçiş kapısı açmasının yanı sıra su, gıda, tıbbi malzeme ve diğer insani yardımların girişi ile dağıtımını hızlandırması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, bugün, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediği bildirilmişti.