DSÖ, Nasır Hastanesindeki Durumdan Derin Endişe Duyuyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinden gelen haberler dolayısıyla derin endişe duyduklarını bildirdi.

Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail askerinin baskın yaptığı Nasır Hastanesindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Nasır Hastanesinden gelen haberler bizi derinden endişelendiriyor" ifadesini kullanan Jasarevic, hastanenin güçlükle hizmet verdiğini belirtti.

Jasarevic, hastanenin ortopedi bölümünde hasar medyana geldiğine dair rapora ulaştıklarını ve bu durumun acil tıbbi bakım sağlama olanağını azalttığını vurgulayarak, "Nasır Hastanesinin daha kötü durumda olması, daha fazla hayatın kaybedilmesi anlamına geliyor. Şu anda hastanede hala kritik durumda olan hastalar var. Hastaneye akaryakıt ulaştırılmasına ve hayat kurtaran hizmetlerin devamına acil ihtiyaç var." dedi.

Hastanedeki bazı hastaların diğer binaya tahliye edildiğine yönelik haberlerin de endişe verici olduğunu söyleyen Jasarevic, hastaların sağlığını tehlikeye atmadan tahliye işlemi gerçekleştirmenin zor olduğuna işaret etti.

Sözcü Jasarevic, Nasır Hastanesindeki durumla ilgili daha fazla bilgi almaya ve meslektaşlarına erişim sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Nasır Hastanesi baskını

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün Nasır Hastanesini basan İsrail güçleri, binadan ayrılan sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu çok sayıda Filistinliyi alıkoymuştu.

İsrail'in daha önce baskınına uğrayan Şifa'nın ardından bölgenin ikinci büyük hastanesi olan Nasır Hastanesi 25 gündür İsrail güçlerinin kuşatması altındaydı.

İsrail ordusu, çevresine tank ve keskin nişancılar yerleştirdiği Nasır Hastanesini giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Hastaneden çıkmaya çalışan çok sayıda Filistinli, İsrail keskin nişancılarınca açılan ateş sonucu öldürülmüştü. Hastaneye sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinli de zorla çıkarılmıştı.

İsrail ordusunun açıklamasında, hastanede Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin faaliyette bulunduğu, İsrail güçlerinin bazı şüphelileri alıkoyduğu iddia edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesini zorla tahliye ettirmesinin "insani felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine baskın düzenleyerek burayı "kışlaya çevirmeye" başladığını belirtmişti.