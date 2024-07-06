Düğün konvoyunda ateşlenen mermiyle ölen bebek için 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düğün konvoyunda ateşlenen mermiyle ölen bebek için 5 kişi tutuklandı

Düğün konvoyunda ateşlenen mermiyle ölen bebek için 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde düğün konvoyundan ateşlenen merminin, evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet ederek ölümüne neden olduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden tutuklanan 5'i arasında bulunan Ö.Ç. ve M.M.'nin ifadelerinde tabancayla havaya ateş açtıklarını kabul ettiği belirtildi. Diğer 4 şüphelilerin ise haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

06.07.2024 14:56
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AYDIN'ın Söke ilçesinde, düğün konvoyundan ateşlenen merminin, evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet ederek ölümüne neden olduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden tutuklanan 5'i arasında bulunan Ö.Ç.ve M.M.'nin ifadelerinde tabancayla havaya ateş açtıklarını kabul ettiği belirtildi. Diğer 4 şüphelilerin ise haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

Olay, 1 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen mermi isabet etti. Pera bebek, evlerinin tavanından seken mermiyle başından vuruldu. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları olan Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı mahallede düğünü olan damat Doğan G., amcası C.G., babası M.T.G. ve davetliler S.B, Ö.Ç. ve M.B.'yi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden damat Doğan G., babası M.T.G. ile düğüne davetli olarak katılan S.B., M.B. ve Ö.Ç. tutuklandı. Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden Ö.Ç. ve M.M.'nin, polisteki ifadelerinde tabancayla havaya ateş ettiklerini kabul ettikleri öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise suçlamaları reddettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düğün konvoyunda ateşlenen mermiyle ölen bebek için 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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