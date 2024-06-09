Dün yetmemiş gibi bugün de sınav saatinde inşaatta yine çalıştılar Zabıtaların inşaat işçileriyle imtihanı - Son Dakika
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Dün yetmemiş gibi bugün de sınav saatinde inşaatta yine çalıştılar Zabıtaların inşaat işçileriyle imtihanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesindeki inşaat işçileri, üniversite sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sırasında da çalışmalarına devam etti. Zabıta ekipleri müdahale etti.

09.06.2024 12:17
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Dün yetmemiş gibi bugün de sınav saatinde inşaatta yine çalıştılar

Zabıtaların inşaat işçileriyle imtihanı

BİLECİK - Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik'te de üniversite sınavlarının 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri 10.15'te sorunsuz bir şekilde başlarken, dün sınav saatinde ses çıkaran inşaat işçileri bugünde aynı şeyi yaptılar.

Kentte AYT problemsiz bir şekilde başlarken, sınava girecek adaylar sabahın erken saatlerinde aileleri birlikte sınava gireceklerin okulların yolunu tuttu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde dün binlerce aile çocukları sınava getirirken, yerleşke içinde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurt binası yaklaşık 100 inşaat işçinin yaptığı gürültü tepkilere neden olmuştu. Ardından Bilecik Belediyesine ait Zabıta Müdürlüğü ekiplerince anında müdahale ederken, çalışmaları kesmeyen işçilere polis müdahale etmişti.

Bugünde aynı çalışmayı yaptılar

YKS sınavının ikinci oturumunda bugün de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde bulunan binalarda binlerce öğrenci sınava girdi. Dün gürültü yapan yurt binası inşaatındaki işçiler bugün de çalışmalarına devam etti. Gürültüden rahatsız olan veliler durumu hemen zabıtaya bildirdi. Ekipler jet hızıyla inşaat sahasına gelirken, çalışmaları anında dururdu. İşçilerin dün ve bugün yaptıkları bu gürültü adeta 'Pes' dedirtti.

Öte yandan zabıta ekipleri kenttin dört bir yanındaki inşaatları gezerken, gürültü yapanları uyardı.

Kaynak: İHA

Bilecik, Zabıta, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dün yetmemiş gibi bugün de sınav saatinde inşaatta yine çalıştılar Zabıtaların inşaat işçileriyle imtihanı - Son Dakika

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