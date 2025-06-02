Dünya Çevre Günü Festivali Üsküdar'da Yapıldı - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü Festivali Üsküdar'da Yapıldı

02.06.2025 16:10  Güncelleme: 17:28
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Üsküdar Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kuzguncuk Bostanı'nda bir festival düzenleyerek çevre bilincini artırmayı hedefledi. Etkinlikte atölyeler, paneller, söyleşiler ve sanatsal etkinliklerle katılımcılar doğa dostu alışkanlıklar konusunda bilgilendirildi.

(İSTANBUL)Üsküdar Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında Kuzguncuk Bostanı'nda "Dünya Çevre Günü Festivali" düzenledi. Festivalde çevre bilincini artırmaya yönelik atölyeler, paneller, söyleşiler ve sanatsal etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında Kuzguncuk Bostanı'nda "Dünya Çevre Günü Festivali" düzenledi. Festivalde çevre bilincini artırmaya yönelik atölyeler, paneller, söyleşiler ve sanatsal etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Sandalye ve mataranı kap gel" konseptiyle düzenlenen festivalde, katılımcılara çevre dostu alışkanlıklar teşvik edildi.

Günün son oturumunda Başkan Sinem Dedetaş ve Şef-Yazar Refika Birgül çevre temalı bir söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Dedetaş, çevreyi "insanları bir araya getiren yapıların bütünü" olarak tanımladı.

"Atık Yağ Projesi: Talepler yüzde 70 arttı"

Festival kapsamında konuşan Başkan Dedetaş, ilçede başlatılan Atık Yağ Projesi'ne ilişkin de bilgi verdi. Dedetaş, "'Geri dönüşüm konusunda bizim duyarlı insanlar olarak zorlandığımız bazı şeyler oluyor. Yağ konusu da bunlardan biri. Belediye tarafının biraz devreye girmesini istedik. Kaplarımızı dağıtıyoruz ve minik hediyemiz var teşvik etmek amaçlı. Yavuztürk, Bahçelievler ve Çengelköy'de kampanyaya en çok katılım sağlayan mahallelerimiz oldu. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz lansmandan bu yana Süper Hizmet'e atık yağ alımla ilgili talepler yüzde 70 oranında artış gösterdi. Bu demek oluyor ki bu kampanya ciddi anlamda etkili" dedi.

"Sıfır atıkta dijital dönüşüm"

Üsküdar'da yürütülen "Akıllı Atık Yönetimi" projesine de değinen Dedetaş, Avrupa Birliği destekli proje kapsamında ambalaj atığı toplama noktalarının dijital sistemlerle izleneceğini, atık toplama araçlarının güzergahlarının da bu verilere göre dinamik olarak güncelleneceğini belirtti.

"Yaratıcı atölyeler ve spor etkinlikleri"

Festival boyunca her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlendi. E-atıklardan sanat, doğal deterjan ve parfüm üretimi, ileri dönüşüm saksı yapımı, çiçek ekimi, kil çalışmaları ve taş boyama gibi çevreci atölyelere yoğun ilgi gösterildi. Ayrıca çocuk jimnastiği, doğa yürüyüşü (trekking) ve çevre dostu oyun alanlarıyla doğayla iç içe bir gün yaşatıldı.

"Paneller ve söyleşilerde uzman görüşleri paylaşıldı"

Festivalin açılışı, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ve İklim ve Sıfır Atık Müdürü Pelin Kıvrıkoğlu'nun konuşmalarıyla başladı. Ardından yazar Hale Acun Aydın ile "Sürdürülebilir Yaşamın İlk Adımları" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

"Toplum, Tüketim ve Dönüşüm" panelinde ise çevre alanında çalışan akademisyenler görüşlerini paylaştı. Üsküdar Kent Konseyi Başkanı Nazan Tok'un moderatörlüğünde gerçekleşen "İstanbul Boğazlarında Çevre Koruma ve Atık Yönetimi" paneli de dikkat çeken oturumlar arasında yer aldı.

"Sanat ve müzik atıklardan doğdu"

Festivalde atıklardan üretilen enstrümanlarla sahne alan "Fungistanbul" müzik grubu, katılımcılara özgün bir deneyim yaşattı. "Atıktan Sanata" başlığıyla açılan sanat sergileri ise ziyaretçilerden tam not aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü Festivali Üsküdar'da Yapıldı - Son Dakika

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