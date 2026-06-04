Dünya Çevre Günü'nde Dalış ve Dumansız Plaj Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Çevre Günü'nde Dalış ve Dumansız Plaj Uygulaması

Dünya Çevre Günü\'nde Dalış ve Dumansız Plaj Uygulaması
04.06.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hulusi Şahin, Dünya Çevre Günü'nde Antalya'da dalış yaptı ve dumansız plaj uygulamasını tanıttı.

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, 4 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde Antalya Yat Limanı'nda dalış yaptı. Vali Şahin, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında dumansız plaj uygulamasının Kaş'taki Kaputaş Plajı'nda başladığını ve zamanla diğer plajlara da yaygınlaştırılacağını söyledi.

4 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinliklerde Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleriyle Antalya Yat Limanı'nda dalış gerçekleştirdi. Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Şahin, yılbaşından bu yana yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali Şahin, "Yılbaşından beri Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde tüm paydaşlarımızla beraber yoğun çalışma içindeyiz. Bugün de Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu faaliyetlerimizi daha görünür hale getirme çabası içinde olduk. Günün ilk etkinliği olarak da zaten yıl içinde yapmakta olduğumuz ve yapmaya da devam edeceğimiz deniz altı temizliğinin bir nüvesi olarak biz de dalgıçlarımıza eşlik ettik. Kaleiçi altında denize girdik. Bir şey göremedik. Gerçekten çok bulanık. Deniz, Akdeniz'in ne kadar bir yük altında olduğunu aslında net bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.

DUMANSIZ PLAJ

Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin önemli başlıklarından birinin dumansız plaj uygulaması olduğunu belirten Vali Şahin, uygulamanın ilk kez Kaş'taki Kaputaş Plajı'nda hayata geçirildiğini söyleyerek, "Bu biliyorsunuz bizim Mavi Akdeniz İnisiyatifi bileşenlerinden bir tanesi. Bütün plajlarda zaman içinde geliştireceğimiz ve yaygınlaştıracağımız bu projeyi ilk pilot uygulamalarıyla başlatıyoruz. İlkini Kaş Kaputaş, o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş Plajı'nda bugün itibarıyla başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında Lara'da ve diğer halk plajlarında da başlatılıyor. İlk etapta 3 plajda uygulama başlayacak. Sonrasında devam edecek" diye konuştu.

'SADECE YASAK DEĞİL, ALTYAPISI DA OLUŞTURULACAK'

Uygulamanın yalnızca sigara yasağından ibaret olmadığını vurgulayan Vali Şahin, "Bir genelge yayımladık. Valilik genelgesinde nasıl dumansız plaj uygulaması yapılması gerektiğine dair detaylar var. Bu öyle çok basit bir şey değil. Sadece 'sigara içmek yasak' şeklinde de değil. Bunun yanında sigara içen vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin de bu ihtiyacını uygun şekilde karşılayabilecekleri imkanlar plajlarda sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulanacağını belirten Vali Şahin, "Bir cezası olacak. Biz de o genel emirle bu uygulamayı başlatıyoruz" dedi.

KONYAALTI'NA DA YAYGINLAŞTIRILACAK

Dumansız plaj uygulamasının Konyaaltı Sahili'nde de kademeli hayata geçirileceğini açıklayan Vali Şahin, "Konyaaltı'nın bir bölümünde başlayacağız. Bir sonraki aşamada bunu yaygınlaştırılarak tamamında dumansız hava sahası oluşturabilmek istiyoruz. Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek ve bunun örnek olması. Buradaki özel plajlara da çağrıda bulunuyoruz. Onlar da bu çalışmayı yapsınlar" diye konuştu.

TEK KULLANIMLIK PET ŞİŞELERE KARŞI SU NOKTALARI

Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü anlatan Vali Şahin, "Pet şişe kullanımını azaltmak için su noktaları da yapıyoruz, onların açılışlarını da yapacağız. Hedefimiz tek kullanımlık pet şişe kullanımını azaltmak. İnsanlar kendi mataralarıyla, kendi suluklarıyla gelsinler, sularını doldursunlar, su ihtiyaçlarını karşılasınlar ama atık çıkarmasınlar. İlk etapta Millet Bahçesi'nde ve ASAT'ın Beach Park'taki su noktalarının açılışını yapacağız. Şehrin çeşitli noktalarına bu su ünitelerini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Vali Şahin, çöp kapan sistemleri, ırmaklarda bariyer uygulamaları ve atık toplama gemilerinin yaygınlaştırılması gibi çevre projelerinin de sürdüğünü belirterek, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Dünya Çevre Günü, Yerel Haberler, Kaputaş Plajı, Hulusi Şahin, Akdeniz, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü'nde Dalış ve Dumansız Plaj Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı

12:08
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:10
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:17:44. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Çevre Günü'nde Dalış ve Dumansız Plaj Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.