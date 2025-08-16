Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum'daki yaz okulları programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum'daki yaz okulları programında konuştu Açıklaması

16.08.2025 15:47
Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın bu yıl düzenlediği programlara ilişkin, "Türkiye Gençlik Vakfı bu yaz Türkiye'nin dört bir yanında, bütün illerinde 429 bin ortaokul öğrencisi evladımıza yaz okulları...

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın bu yıl düzenlediği programlara ilişkin, "Türkiye Gençlik Vakfı bu yaz Türkiye'nin dört bir yanında, bütün illerinde 429 bin ortaokul öğrencisi evladımıza yaz okulları tertip etti." dedi.

Bilal Erdoğan, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda TÜGVA tarafından düzenlenen Yaz Okulları Kapanış Programı'na katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, sinevizyon gösterimi ve bir çocuğun Filistin ile ilgili şiir okumasıyla başladı.

Programda konuşan Erdoğan, çocukların yaz okullarında çeşitli aktivitelere katıldığını belirterek, "Türkiye Gençlik Vakfı bu yaz Türkiye'nin dört bir yanında, bütün illerinde 429 bin ortaokul öğrencisi evladımıza yaz okulları tertip etti. TÜGVA'nın derdi, bu vatan evlatlarının değerlerini bilen, inançlı, vatanperver birer birey olarak yetişmesini sağlamak. Bu toprakları bize vatan yapan mayanın farkında olmak, o mayayla mayalanmış olmak ve bu şekilde bütün dünyaya damgasını vuracak donanımları alıp bilimde, fende, fikirde, kültür ve sanatta eğitimleri Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bir nesil yetiştirmek." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer Gazze'de soykırım olabiliyorsa, İsrail pervasızca çocukları açlığa mahkum edebiliyorsa, istediği ülkeye istediği zaman saldırı düzenleyebiliyorsa, bu maalesef ümmetin dağınıklığındandır. Ümmeti bir araya getirebilmek için yeniden ümmetin ayağa kalkmasına liderlik eden bir ülke olabilmemiz için bu neslin bu şuurda yetişmesine ihtiyacımız var. Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken onların acısını kalbinde hissedip 'Ben acaba ne yapabilirim?' sorusunu her gün kendine soran, bunun için daha donanımlı olmak, Türkiye'nin daha güçlü olmasına katkı sağlamak şuurunda bir gençlik yetiştirmemiz lazım."

Bilal Erdoğan, bu şuurun gelişmesinde ailelere önemli görevler düştüğünü dile getirerek, "Türkiye'de vatan evladı Selçuk Bayraktar gibi bir teknoloji liderini yetiştirebiliyorsak, inançlı vatanperver ama dünyada sahasında bir numara olan bir rol model önümüzde varsa her bir çocuğumuz kendi sahasında dünyada lider olmak için çalışabilir. Çok büyük işler yapacağına inanabilir. Cumhurbaşkanımız bir dünya lideriyse, bütün dünyada çatışmaları sonlandırmak için, barışı sağlamak için aranan bir lider ise bizim çocuklarımızda geleceğin Tayyip Erdoğanları olmak için evvel Allah çalışabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bereketli topraklarda Tayyip Erdoğanlar yetiştiği sürece geleceğin dünyasında zulümlere yer olmayacağını vurgulayan Bilal Erdoğan, bu sayede mazlumların gözyaşı dökmeyeceğini, bu milletin dünyaya yeniden barış ve adaleti geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de manevi eğitimin yanında birçok değerin kazandırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın her birinin gözlerindeki ışık geleceğe dair ümitlerimizi arttırmakta, büyük Türkiye'nin inşasına dair güçlü sinyaller vermektedir. Allah hepsinin yollarını ve bahtlarını açık eylesin." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise bir sonraki yıl çok daha güçlü şekilde bir araya gelineceğini söyledi.

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Faruk Kömeç'te birer selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA

