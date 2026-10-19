Dünya Gıda Programı Gazze'de aylık gıda desteğini 1,1 milyon kişiyle sınırladı - Son Dakika
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Dünya Gıda Programı Gazze'de aylık gıda desteğini 1,1 milyon kişiyle sınırladı

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Dünya Gıda Programı Gazze\'de aylık gıda desteğini 1,1 milyon kişiyle sınırladı
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Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliği nedeniyle Gazze'de aylık gıda desteğini 1,6 milyondan 1,1 milyon kişiye düşürdü. Ajans, Gazze ve Batı Şeria faaliyetleri için acil 450 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

GAZZE, 19 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliği nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaklaşık 500.000 kişiye sağlanan gıda yardımında kesintiye gitmek zorunda kaldıklarını duyurdu. Açıklamada, aylık gıda desteği sağlanan kişi sayısının 1,6 milyondan 1,1 milyona gerilediği kaydedildi.

BM ajansı pazartesi günkü açıklamasında, kış yaklaşırken gıda güvenliğinde son dönemde kaydedilen iyileşmenin kırılganlığını koruduğuna dikkat çekerek, insani yardım fonlarının azalması nedeniyle kazanımların kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre Dünya Gıda Programı, bu ayın başından itibaren kişi başına düşen gıda yardımı payını yarıya indirdi. Ailelere sağlanan gıda yardımı iki paketten bire düşürülürken, paketlerdeki buğday unu miktarı da azaltıldı.

BM ajansı ayrıca günlük sıcak yemek dağıtılan kişi sayısını da 250.000'den 150.000'e düşürdü ve 75.000 aileye sağlanan nakdi yardım tutarını azalttı.

Kesintilere rağmen Dünya Gıda Programı, Gazze'de ekmek ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayan fırınları desteklemeyi, 300.000 kadın ve çocuğa beslenme yardımı sağlamayı ve 200.000 çocuğa okul beslenmesi dağıtmayı sürdürecek.

Son gıda güvenliği değerlendirmesine atıfta bulunan BM ajansı, Gazze nüfusunun yüzde 67'sine denk gelen yaklaşık 1,4 milyon kişinin, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda 3. Aşama veya üzerine işaret eden kriz seviyesinde veya daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği yaşadığını belirtti.

Bu yıl Filistin'deki faaliyetleri için gerekli finansmanın önceki yıllardaki seviyenin yarısının da altında kaldığını belirten BM ajansı, Gazze ve Batı Şeria'daki faaliyetlerin Ekim 2026-Mart 2027 döneminde sürebilmesi için acil 450 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Kaynak: Xinhua
Batı ŞeriaOrta DoğuGüncelAjansGazzeDünyaSon Dakika

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