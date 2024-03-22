Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların en büyük etkinliği

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 8-14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da 5'incisi düzenlenecek "Dünya Göçebe Oyunları"nın, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliği olduğunu belirtti.
Kazakistan'ın ev sahipliğinde yapılacak "5. Dünya Göçebe Oyunları"nın geri sayım töreni için Astana'da temaslar gerçekleştiren Erdoğan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bilal Erdoğan, temasları kapsamında Kazak yetkililerle etkinliğe ilişkin hazırlıkları ele aldıklarını belirterek, "Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın geri sayımını başlatmış olduk. Aynı zamanda bilet satışına da başlandı. İlk bileti de biz almış olduk." diye konuştu.
Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile oyunlara hazırlık aşamasında ne tür işbirlikleri yapacaklarını kayıt altına alan iyi niyet belgesi imzaladıklarını dile getiren Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisinin en başarılı etkinlik olmasını arzu ediyoruz. Çünkü Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları"nın, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) da inisiyatifi olduğuna işaret ederek, "Bu etkinlik ne kadar başarılı olursa, büyük bir katılımla dünyada yankı bularak gerçekleştirilirse bizim de misyonumuz olan geleneksel sporların dünyada yaygınlaştırılması ve popülerleştirilmesine en üst düzeyde katkı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.
"Dünya Göçebe Oyunları"nın sadece Türk dünyasına değil bütün dünyaya hitap eden uluslararası bir etkinlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, " Güney Amerika'dan Afrika'ya, Japonya'ya kadar, hatta Avrupa'nın bile geleneksel sporları var. Bizim de Konfederasyonumuzun 20 ülkeden üyeleri var. Yaptığımız etkinliklerle ulaştığımız 80'in üzerinde ülke var." dedi.
Erdoğan, "4. Dünya Göçebe Oyunları"nı Türkiye'de İznik'te gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:
"İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılmıştı. Kazakistan'daki oyunlarda da bunun altında kalmamayı hedefliyoruz. Astana'da geleneksel spordan 20 branş var. Bu 20 branşın bazıları Kazak geleneksel sporları, bazıları daha fazla ülkede oynanan sporlar. Dolayısıyla bu, geleneksel sporlara yaklaşımımızdaki zenginliği de gösteriyor. Olimpiyatlar gibi daha kısıtlayıcı bir tarzda yaklaşmıyoruz. Kazakistan'daki oyunlara da 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun iştirak etmesini hedefliyoruz."
"Dünya Göçebe Oyunları ve geleneksel sporlar daha çok kültürel zenginlik içeriyor"
Konfederasyon olarak Antalya'da düzenledikleri 6. Etnospor Forumu'nda "Dünya Göçebe Oyunları" için önemli bir adım attıklarını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 60 federasyonun imzasıyla Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporlarda uluslararası müsabaka kurallarının belirleyicisi ve karar vericisi olduğuna imza atılmış oldu. Biz ilgili branşlarda bütün aktif federasyonları bir araya getirerek, uluslararası müsabaka yapılması halinde hangi kural setiyle yapılması gerektiğini belirliyor olacağız." dedi.
Bilal Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları"nın turizm sektörü için de önemine değinerek, şunları kaydetti:
"İnsanlar artık farklı konseptleri merak ediyor ve görmek istiyor. Dünya Göçebe Oyunları ve geleneksel sporlar, daha çok kültürel zenginlik içeriyor ve farklılık gösteriyor. İnsanların daha önce görmedikleri şeyi görmesini sağlıyor. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından çok güçlü bir çekim gücü olduğuna inanıyorum. Biz bunu Türkiye'de, İznik'te yaşadık. Gerçekten İznik'in, Türkiye'de iç turizmde çok da fazla bilinmeyen bir destinasyonken, Dünya Göçebe Oyunları'ndan sonra çok daha fazla çekim alanına döndüğünü gördük. Dünyada da İznik'in daha fazla konuşulduğuna şahit olduk. Dolayısıyla Dünya Göçebe Oyunları hem Astana'nın hem genel olarak Kazakistan'ın daha fazla bilinmesine de yol açacaktır."
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