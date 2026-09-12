Dünya, kayıtlardaki en sıcak ağustosunu yaşadı - Son Dakika
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Dünya, kayıtlardaki en sıcak ağustosunu yaşadı

Dünya, kayıtlardaki en sıcak ağustosunu yaşadı
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Dünya Meteoroloji Örgütü, dünyanın kayıtlardaki en sıcak ağustos ayını yaşadığını ve etkilerinin gezegen genelinde hissedildiğini açıkladı. Kuzey Yarımküre en sıcak yazını geçirirken Batı ve Orta Avrupa'da kuraklık etkili oldu, Ren ve Tuna gibi nehirlerde su seviyeleri olağanüstü düştü.

CENEVRE, 12 Eylül (Xinhua) -- Dünya Meteoroloji Örgütü dünyanın kayıtlardaki en sıcak ağustos ayını yaşadığını ve etkilerinin gezegen genelinde hissedildiğini açıkladı.

Örgütün cuma günü yaptığı açıklamaya göre Kuzey Yarımküre kayıtlardaki en sıcak yaz mevsimini geçirirken, Güney Yarımküre'de ise kayıtlardaki en sıcak değerlere yakın bir kış yaşandı. Ağustos ayında hem Kuzey Kutbu'ndaki hem de Güney Kutbu'ndaki deniz buzu alanı ortalamanın altında kaldı.

Batı Avrupa'da mayıs ayında başlayan aşırı sıcaklar ağustos ayında da etkisini sürdürdü. Fransa, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve İngiltere'de şiddetli kuraklık koşulları bildirildi.

Ağustos ayında Orta ve Doğu Avrupa'nın geniş kesimlerinde de kuraklık etkili olurken, bazı bölgelerde bu durum mayıs ayından bu yana devam etti. Ren, Tuna, Güney Bug ve Dinyeper dahil olmak üzere Avrupa'nın başlıca nehirlerinde su akış seviyeleri olağanüstü düşük seviyelere geriledi.

Açıklamada, ağustos ayındaki rekor iklim koşullarının nedenlerinden birinin El Nino olduğu, bu iklim olayının küresel tropikal siklon faaliyetlerinin yanı sıra bazı ülkelerde şiddetli yağışlar ve seller üzerinde de etkili olduğu ifade edildi.

Veriler, kayıtlardaki en sıcak 10 ağustos ayının tamamının 2016'dan bu yana kaydedildiğini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Orta Avrupa, Hava Durumu, Ağustos, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

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