Dünya Liderleri, Donald Trump'a Geçmiş Olsun Mesajları Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Liderleri, Donald Trump'a Geçmiş Olsun Mesajları Yayınladı

Dünya Liderleri, Donald Trump\'a Geçmiş Olsun Mesajları Yayınladı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a dünya liderleri geçmiş olsun mesajları yayınladı. Trump'ın sağlık durumu iyi ve kontrol altında olduğu belirtildi.

14.07.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dünya liderleri, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde düzenlediği miting sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramış, Trump'ın kulağından yaralandığı görülmüştü. Sağ yanağına kan aktığı görülen Donald Trump, etrafında kalkan oluşturan görevliler tarafından kürsüden uzaklaştırılmıştı. Trump'ın sözcüsü Cheung, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,"Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor" dedi.

Trump için geçmiş olsun dileklerini ileten dünya liderlerinin mesajları şöyle:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Düşüncelerim bir suikast girişiminin kurbanı olan Başkan Donald Trump ile birlikte. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bir seyirci hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Bu demokrasilerimiz için bir trajedidir. Fransa, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde vurulduğunu öğrendiğimde dehşete kapıldım. Bu tür bir şiddetin hiçbir haklı gerekçesi ve dünyanın hiçbir yerinde yeri yoktur. Şiddet asla galip gelmemelidir. Donald Trump'ın şu anda güvende olduğunu öğrendiğim için rahatladım ve kendisine acil şifalar diliyorum. Bu saldırının kurbanı olan miting katılımcısının yakınlarına başsağlığı diliyorum. Amerika'nın bu olaydan daha güçlü çıkmasını diliyorum.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Siyasi şiddet asla kabul edilemez. Düşüncelerim eski Başkan Trump, etkinlikte bulunanlar ve tüm Amerikalılarla birlikte.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer: Başkan Trump'ın mitingindeki şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birliktedir.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Bu karanlık zamanda düşüncelerim ve dualarım Başkan Trump ile birlikte.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu: Sara ve ben, Başkan Trump'a yönelik saldırı karşısında şok olduk. Güvenliği ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın bir miting sırasında vurulduğu Pennsylvania'dan gelen gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Kendisine acil şifalar dilerken, önümüzdeki kampanya döneminde diyalog ve sorumluluğun nefret ve şiddete galip gelmesi temennisinde bulunuyorum.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi: Dostum, eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırıdan derin endişe duyuyorum. Olayı şiddetle kınıyorum. Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur. Kendisine acil şifalar diliyorum.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida: Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Dünya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Liderleri, Donald Trump'a Geçmiş Olsun Mesajları Yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:20:14. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Liderleri, Donald Trump'a Geçmiş Olsun Mesajları Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement