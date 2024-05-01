Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtımına yeniden başladı - Son Dakika
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Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtımına yeniden başladı

Dünya Merkez Mutfağı, Gazze\'deki yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtımına yeniden başladı

Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinli ailelere yemek dağıtımına tekrar başladı. WCK ekipleri, İsrail'in 1 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırıda 7 çalışanını kaybettikten sonra çalışmalarını askıya almıştı. Deyr Belah'taki Havle Okulu bahçesinde binlerce yerinden edilmiş Filistinliye yemek dağıtıldı. Filistinliler, WCK'nin yardım çalışmalarına yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

01.05.2024 20:57
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Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yerinden edilen Filistinli ailelere yemek dağıtımına yeniden başladı.

WCK ekipleri, İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'de 7 WCK çalışanının hayatını kaybettiği olayın ardından çalışmalarını askıya aldığını duyurmasının ardından, ilk Deyr el-Belah'taki Havle Okulu bahçesinde, bölgeye sığınan binlerce yerinden edilmiş olan Filistinlilere yemek dağıttı.

Yemek dağıtımı sırasında AA kameralarına konuşan Filistinli Eşref Sultan, "WCK bizlere güzel yardımlar sunuyordu ancak geçen süreçte çalışmalarını durdurdu, bu da bizlere olumsuz olarak yansıdı." dedi.

Sultan, Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilen insanlara yeniden yardım çalışmalarına başlamasından dolayı WCK'ye teşekkür ederek, İsrail'in Dünya Merkez Mutfağı ekiplerine saldırısının Gazze'deki insanlara da büyük zarar verdiğine dikkati çekti.

"WCK yemeklerinin dağıtılması sonrasında görüntüler her şeyi anlatıyor." diyen Sultan, kutulanmış gıda maddeleri yerine uluslararası yardım kuruluşunun dağıttığı yemeklerden duyulan memnuniyete işaret etti.

?WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK'nin 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtımına yeniden başladı - Son Dakika

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