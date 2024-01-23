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Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Gazeteci Dahduh'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Gazeteci Dahduh'u Ziyaret Etti

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki ofis müdürü ve muhabiri Filistinli Vail ed-Dahduh'u ziyaret etti. Karadaği, Dahduh'u ziyaret ederek dünyadaki tüm basın mensuplarına bir mesaj iletmek istediğini belirtti. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlarla mücadelelerden birinin de medya olduğuna dikkati çeken Karadaği, bu mücadeleyi verenlerden Gazeteci Dahduh'a Dünya Müslüman Alimler Birliği adına plaket takdim etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Gazeteci Dahduh\'u Ziyaret Etti
23.01.2024 - 17:07,
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki ofis müdürü ve muhabiri Filistinli Vail ed-Dahduh'u ziyaret etti.

Karadaği, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavi için Katar'da bulunan Gazeteci Dahduh'u ziyaret ederek acılarını paylaştığını belirtti.

Dahduh'u ziyaret ederek dünyadaki tüm basın mensuplarına bir mesaj iletmek istediğinin altını çizen Karadaği, "Gazetecilerin konumunu belirleyen aktardıkları sözlerin doğruluğudur. Halkların hafızası da dürüst tutumlarıyla yanında duranları unutmaz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlarla mücadelelerden birinin de medya olduğuna dikkati çeken Karadaği, bu mücadeleyi verenlerden Gazeteci Dahduh'a Dünya Müslüman Alimler Birliği adına plaket takdim ettiğini kaydetti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı olarak medyanın kamuoyunu aydınlatmadaki rolünün farkında olduklarına işaret eden Karadaği, Filistinli Gazeteci Dahduh'la insan haklarıyla ilgili çeşitli konuları da konuştuklarını aktardı.

Karadaği, gazetecilik mesleğini icra edenlerin hiçbir baskıya aldırış etmeden gerçekleri aktarma rolünden taviz vermemesi gerektiğini vurguladı.

Dahduh tedavi için Katar'a gitmişti

İsrail'in saldırılarında her şeye rağmen görevini yapmaya devam eden Gazzeli gazetecilerden biri olan ve sembol haline gelen Al Jazeera muhabiri Dahduh, 17 Ocak'ta tedavi için Mısır üzerinden Katar'a gitmişti.

Dahduh, ilk olarak 25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetti.

Eşi ve çocuklarının öldürüldüğü saldırın ardından da Dahduh, görevine devam ederek bölgedeki saldırıları aktarmayı sürdürdü.

Dahduh, 15 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda elinden ve karnından yaralandı, kameramanı Samir Ebu Dakka ise yaşamını yitirdi.

Yaralı olmasına rağmen görevine devam eden Dahduh, 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza ed-Dahduh'u kaybetti.

Dahduh, oğlu Hamza'nın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, bedeli ne olursa olsun Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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