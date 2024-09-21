Dünya Temizlik Günü'nde Burdur Gölü'nde Çöp Toplama Etkinliği - Son Dakika
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Dünya Temizlik Günü'nde Burdur Gölü'nde Çöp Toplama Etkinliği

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Dünya Temizlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler, kuraklık sorununa ve göl kirliliğine dikkat çekmek için Burdur Gölü çevresinde çöp topladı. Toplam 40 torba çöp toplayan katılımcılar, çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.

21.09.2024 16:53  Güncelleme: 17:02
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Dünya çevre gününde kuraklıkla boğuşan Burdur Gölü etrafında çöp topladılar

BURDUR - Dünya Temizlik Günü'nde hem çevre temizliğine hem de kuraklıkla boğuşan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek isteyen gönüllüler göl kenarında çöp topladı.

Yaşanan iklim değişikliği ve doğaya atılan çöpler nedeniyle hem kuraklık hem de kirlilikle boğuşan Burdur Gölü kenarında Let's Do It Türkiye öncülüğünde Dünya Temizlik Günü çerçevesinde Yeşilay ve TEMA Vakfı üyeleri, Burdur Belediyesi ile Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, gönüllüler ve çocuklar, tarafından çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Burdur Gölü Halk Plajında toplanan gönüllüler kuraklık nedeniyle gölün çekilen alanlarında cam şişe, izmarit ve plastik atıklarından oluşan toplam 40 torba çöp topladılar.

Tema Vakfı gönüllülerinden olan Sebahat Gümüş; "Göle daha önce küçüklüğümüzde gelirdik. Çadırlar kurulurdu. Tuzlu, güzel bir göldü. Yavaş yavaş kurumaya başladı. Barajların göle akmaması, yağmurların az yağması nedeniyle göl kurudu ve bu da bizi çok üzdü. Burdur'da irili ufaklı 14 tane göl vardı. Bunların hepsi yavaş yavaş kurudu. Şimdi sadece Salda gölü gözüküyor bir de Burdur Gölümüz var o da gitmek üzere. Çok üzülüyoruz. Temizlik için geldik. Daha çok cam şişe sigara izmaritleri var. Vatandaşlar izmaritlerini atmasınlar. Vatandaşlar bilinçli olmalı. En güzel yerlerimize kirletiyorlar. Gölü kurtarmak bizim elimizde ama ne yazık ki olmuyor." dedi.

Burdur Gölünü Kirletmeyin

Çöp toplama etkinliğine katılan ve göl kenarına çöp atanlara Burdur Gölünü kirletmeyin mesajını gönderen 10 yaşındaki Eymen Zeybek ise bu etkinlikte çöpleri, tütün maddelerini ve doğaya atılan diğer başka maddelerini topladığını belirtirken; "Bence çöpler doğaya atmak yerine çöp veya geri dönüşüm konteynerlerine atılmalı. Burdur Gölünü Kirletmeyin!" sözlerini sarf etti.

Let's Do It Türkiye Burdur İl Temsilcisi Mustafa Beydilli ise etkinlik hakkında yaptığı açıklamada; "Bugün burada gönüllülerimizle birlikte Dünya Temizlik Günü kapsamında etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinlik sadece Burdur'da değil hem ulusal da hem de uluslararası çapta 91 ülkede, ülkemizde de 81 ilimizde yapılan bir etkinlik. Bugün Burdur Gölü çevresini, plajını gönüllülerimizle birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları paydaşlığında temizledik. Yaklaşık 40 çöp poşeti dolusu topladık sanırım. Özellikle insanların ziyaret ettiği kültürel ve doğal mirasları koruma konusunda bilinç kazanması yönünde eğitilmesi gerekiyor. Bunlar bizim ortak değerlerimiz ve ortak mirasımız olduğu için de hep birlikte korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Bazı kaynaklar geri yerine getirilemeyecek kadar değerli olduğu için bunları korumaya özen göstermemiz lazım." şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda toplanan çöpler geri dönüşüm kamyonuna yüklenirken bir yamaç paraşütü sporcusu etkinliğe dikkat çekmek için Burdur Gölü kenarına paraşütle iniş yaptı.

Dünya Temizlik Günü\'nde Burdur Gölü\'nde Çöp Toplama Etkinliği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dünya Temizlik Günü'nde Burdur Gölü'nde Çöp Toplama Etkinliği - Son Dakika

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