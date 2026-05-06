Dünyada Açlık ve Su Sorununa Dikkat Çekildi

SIFIR Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Dünyada açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı her yıl Ankara nüfusundan fazla insanımızı kaybediyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği dünyada bir şeyleri değiştirmek, farkındalık oluşturmak zorundayız. Bugün dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ile 10'u gıda israfı kaynaklı oluyor" dedi.

Tekirdağ'da, Sıfır Atık Vakfı tarafından 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temasıyla, 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları' kapsamında gerçekleştirilen 'Tekirdağ Sıfır Atık Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi, kamuoyuyla paylaşıldı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi Topçu ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, kentte yaşanan su sorununa değinerek, "Geçen sene su konusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi ciddi sıkıntılar oldu. Naip Barajı'nda su çok azaldı ve ölü hacim denilen eksi bölümünden su çekmeye başladık ve tarımsal sulamada kullanılan göletlerden su almaya başladık. Bu sene çok şükür, çok güzel yağmurlar yağdı, yağmaya devam ediyor. Geçen sene yüzde 11 olan Naip Barajı, bu sene yüzde 22'de. DSİ Müdürümüz, her hafta doluluk oranını bize bildiriyor, yüzde 22'nin üzerine çıkamadık. Çünkü bir taraftan şehre su veriyoruz. Bir taraftan yağmur yağıyor, inşallah bu sene ciddi su sorunu yaşamayız. TESKİ bununla ilgili çalışmalar yapıyor, inşallah zamanında bitirir ve yine bu sene su sıkıntısı çekmeyiz" dedi.

'ERGENE NEHRİ'NE OSB BÖLGESİNDEN ATIK GİTMİYOR'

Tekirdağ'ın en önemli konularından birinin organize sanayi bölgelerindeki arıtmalar olduğunu söyleyen Vali Soytürk, "Arıtmaların doğru yapılması ve bu arıtma çamuruyla ilgili yapılan çalışmalar var. Ergene Derin Deşarj Projesi önemli bir proje. Belki de dünyada böyle büyük bir proje yoktur. OSB'lerin atıkları büyük bir projeyle arıtılıyor. Arıtma tesisi kuruldu ve derin deşarjla Marmara Denizi'ne veriliyor. Marmara Denizi'ne verilirken de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu değerleri takip ediyor, bir sorun görüldüğü zaman hemen müdahale ediliyor. Çok şükür bu saate kadar bir sıkıntımız olmadı. Bu ne anlama geliyor? Ergene Nehri'ne Organize Sanayi Bölgeleri'nden artık herhangi bir atık gitmiyor ya da kirletici bir unsur gitmiyor. Bu çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

'TARIM ALANLARINI KAYBEDİYORUZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da vakıf olarak yapılan çalışmaları anlattı. Ağırbaş, konuşmasında, "Biz Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde küresel sorunlara yerelde çözüm arıyoruz. Biz bu çalıştayları neden yapıyoruz sorusunu kendimize sorduğumuzda illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde, yaşam alanlarımızda çevreye dair, iklime dair büyük problemler var. İsrafa dair büyük problemler var. ve biz bu problemleri çözmezsek, bu problemlere çözüm üretmezsek yarın bizden sonra gelecek neslin geleceği tehlike altında. Bugün geldiğimiz noktada dünyada tarım alanlarımız artık tükenme noktasına geldi. Her geçen gün tarım alanlarımızı erozyona ve iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı kaydediyoruz" dedi.

Ağırbaş, açıklamasında ayrıca, "Tekirdağ'ımızın barajının doluluk oranı yüzde 22. Allah korusun 2 sene üst üste yağmur yağmazsa ne yazık ki muhtemelen barajımızda su kalmayacak. Türkiye olarak su stresi altında olan bir ülkeyiz. Ne yazık ki bizim su kaynaklarımız bolca değil ve su kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız ve bu doğru kullanımının başında ise israfı önlemek geliyor. 2026 yılında yaşıyoruz. Dünya nüfusu 8 milyar. Dünyanın bir tarafındaki topluluklar obezite ilaçlarının fiyatının düşürülmesiyle alakalı lobi çalışması yaparken, dünyanın diğer tarafında ise insanlar 1 bardak suya muhtaç olarak hayatlarını kaybediyorlar. Birkaç hafta önce Kenya'nın Nairobi şehrindeydim. 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesine ziyarette bulundum. Ne yazık ki 5-6 metrekare teneke evlerde 6-7 kişi yaşıyorlar. O insanların evlerinde altyapı yok, bırakın altyapıyı, yiyecek gıdalarının, içecek sularının olmadığı günler oluyor. Evlerinde tuvalet yok ve bir tuvalet ihtiyaçları için yarım saat yürümek zorundalar. Ne yazık ki dünyanın böyle gerçekleri var ve aynı dünyada biz açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı her yıl Ankara nüfusundan fazla insanımızı kaybediyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bir dünyada bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Bir şeylerle alakalı farkındalık oluşturmak zorundayız. Bugün dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ile 10'u gıda israfı kaynaklı oluyor" diye konuştu.

'86 MİLYON GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

Vakıf olarak bu işin farkındalık tarafında olduklarını söyleyen Ağırbaş, "Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarımızdaki müfredatlara 'Sıfır Atık' bilincini ekledik, bugün 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm yaş gruplarında 'Sıfır Atık' konusu işleniyor. Biz bunu neden önemsiyoruz ve neden bu konuyu 86 milyonla beraber başaracağımıza inanıyoruz? Çünkü bu problem hepimizi ilgilendiriyor. Hava kirliliği, çevre felaketleri, su problemleri ve israf siyasi parti ve siyasi ideoloji gözetmez. O şehirde ve o ülkede yaşayan bütün insanları etkiler ve biz Türkiye'de yaşayan 86 milyon olarak, dünyadaki 8 milyar insan olarak geleceğimize sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Konuşmaların ardından çalıştayda katılımcı olan kurum müdürlerine teşekkür sertifikası verildi.