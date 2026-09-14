Dünyanın dört bir yanında festival, konser ve sergiler sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta festivallerden konserlere, sahne performanslarından sergilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik takviminde film festivalleri, tasarım organizasyonları, halk kültürü etkinlikleri ve uluslararası sanat buluşmaları öne çıkıyor.

Festivaller

Londra'da 20 Eylül'e kadar devam edecek "Londra Tasarım Festivali" kapsamında kent genelindeki müze, galeri ve kamusal alanlarda mimarlık, endüstriyel tasarım, dijital sanat ve enstalasyonlara ilişkin çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Kanada'nın Montreal kentinde 16-20 Eylül'de düzenlenecek "TEMPEO Dans ve Müzik Festivali", farklı müzik türlerini dans etkinlikleriyle bir araya getirecek. Festivalde reggaeton, afro-house, cumbia, K-pop ve kompa temalı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Arnavutluk'un Dıraç kentinde 15-25 Eylül'de düzenlenecek "Dyrrachium Uluslararası Tiyatro Festivali", tiyatro sanatını kentin tarihi mekanlarıyla buluşturacak. Festival kapsamında Antik Amfitiyatro ve Etnografya Müzesi'nde çeşitli tiyatro gösterileri sanatseverleri ağırlayacak.

İspanya'nın San Sebastian kentinde 18-26 Eylül'de düzenlenecek "San Sebastian Uluslararası Film Festivali", dünyanın farklı ülkelerinden yeni yapımları, gala gösterimlerini ve Altın İstiridye ödülü için yarışacak filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

Almanya'nın Münih kentinde 19 Eylül'de başlayacak "Oktoberfest", geleneksel Bavyera kültürünü yansıtan geçit törenleri, konserler, halk etkinlikleri ve geleneksel yiyecek-içecekleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Hırvatistan'ın Pula ve Medulin kentlerinde 15-20 Eylül'de düzenlenecek "Art Stars in Croatia", farklı ülkelerden dans, müzik, folklor ve çeşitli sanat dallarından katılımcıları bir araya getirecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 17-20 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Dans ve Müzik Festivali "Arriva", farklı ülkelerden dans ve müzik gruplarını konuk edecek.

Yine Hırvatistan'ın Porec kentinde 18-22 Eylül'de düzenlenecek "Adriatic Adventure International Art Festival", farklı ülkelerden dans, koro, müzik ve folklor topluluklarını sanatseverlerle buluşturacak.

Kuzey Makedonya'nın Struga kentinde 18-22 Eylül'de düzenlenecek "Dancing and Singing in Struga Festivali", dünyanın farklı ülkelerinden folklor, dans ve müzik gruplarını bir araya getirecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dün başlayan "Abu Dhabi Uluslararası Kitap Fuarı", 18 Eylül'e kadar sürecek. Fuar, 95 ülkeden yayınevleri, yazarlar ve kültür-sanat dünyasının temsilcilerini konuk ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 24 Eylül'e kadar devam edecek "Eid Al Etihad Kültür Atölyeleri", zanaat, hikaye anlatımı ve yaratıcı etkinliklerle ülkenin kültürel mirasına odaklanıyor.

Umman'ın Salalah kentinde 14-22 Eylül'de düzenlenecek Dhofar Uluslararası Tiyatro Festivali, dünyanın farklı ülkelerinden tiyatro topluluklarını ve sanatçıları bir araya getirecek.

Yine Umman'ın Salalah kentinde devam eden "Khareef Dhofar" sezonu, 20 Eylül'de sona erecek. Muson mevsimi boyunca düzenlenen sezon kapsamında müzik geceleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler, geleneksel gösteriler, tiyatro ve aile programları gerçekleştiriliyor.

Konserler

Harry Styles, "Together, Together" turnesi kapsamında 16, 18 ve 19 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Madison Square Garden'da sahne alacak.

İspanyol şarkıcı Aitana, 14 ve 15 Eylül'de Madrid'deki Movistar Arena'da, 18 ve 19 Eylül'de ise Bilbao'daki Bizkaia Arena'da konser verecek.

İtalyan tenor Andrea Bocelli, 15 ve 16 Eylül'de Los Angeles'taki Hollywood Bowl'da, 18 Eylül'de Phoenix'teki Mortgage Matchup Center'da ve 20 Eylül'de Denver'daki Red Rocks Amphitheatre'da müzikseverlerle buluşacak.

Mısırlı şarkıcı Amr Diab, 17 Eylül'de Suudi Arabistan'daki Abadi Aljohar Arena'da, 18 Eylül'de Ürdün'deki Ayla Golf Club'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Bruno Mars, 16 Eylül'de New Orleans'taki Caesars Superdome'da, 19 ve 20 Eylül'de Miami'deki Hard Rock Stadium'da konser verecek.

Iron Maiden, "Run For Your Lives World Tour 2026" kapsamında yarın Pensilvanya'daki Hersheypark Stadium'da, 17 Eylül'de Kentucky'de gerçekleşecek "Louder Than Life Festival"de ve 19 Eylül'de Minnesota'daki Mystic Lake Amphitheater'de sahne alacak.

Shakira, "Las Mujeres ya No Lloran" Avrupa turnesi kapsamında 18 ve 19 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Iberdrola Music alanında konser verecek.

Hint şarkıcı Diljit Dosanjh, "Aura World Tour" kapsamında 18 Eylül'de İngiltere'nin Birmingham kentinde, 20 Eylül'de ise Manchester'da hayranlarıyla buluşacak.

The Weeknd, "After Hours Til Dawn Tour" kapsamında 19 ve 20 Eylül'de Japonya'nın Saitama kentindeki Belluna Dome'da sevenleriyle bir araya gelecek.

Katar Filarmoni Orkestrası, 14 Eylül'de Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Piyano Konçertosu No. 1 eserini, 18 Eylül'de ise yine aynı merkezde Meksika müziklerinden oluşan "Sounds of Mexico" programını seslendirecek.

Sergiler

Dünyanın önemli müze ve sanat merkezlerinde bu hafta tarih, çağdaş sanat, resim, mimarlık ve fotoğraf alanlarında sergiler sanatseverleri ağırlayacak.

Londra'daki British Museum, 11 Temmuz 2027'ye kadar yaklaşık bin yıllık Bayeux Tapestry'ye ev sahipliği yapacak. Normanların 1066'daki İngiltere istilasını ve Hastings Muharebesi'ni tasvir eden tarihi eser, yapıldığı dönemden bu yana ilk kez Birleşik Krallık'ta sergiye çıkacak.

Londra'daki Victoria and Albert Museum, bugün açılacak "Sacred Treasures from Kyiv" sergilemesiyle Ukrayna'nın dini ve kültürel mirasından yedi eseri ziyaretçilerle buluşturacak. Kyiv-Pechersk Lavra Ulusal Koruma Alanı koleksiyonundan getirilen 17. ve 18. yüzyıla ait ikon, el yazması ve dini eserler, Birleşik Krallık'ta ilk kez sergilenecek.

Londra'daki Gazelli Art House'da 25 Eylül'e kadar devam eden "Interweave" sergisi, tekstil geleneklerini çağdaş sanat, teknoloji ve yapay zekayla buluşturan eserleri bir araya getiriyor.

Londra'daki Barbican Music Library'de 19 Eylül'e kadar devam eden "1996: 30 Years On" sergisi, müzik, moda, futbol, sanat ve medya üzerinden Britanya'nın 1990'lı yıllardaki "Cool Britannia" dönemini yeniden ele alıyor. Sergide Spice Girls kostümleri, Oasis'e ait daha önce sergilenmemiş materyaller ve dönemin önemli müzik fotoğrafları yer alıyor.

Paris'teki Musee du Luxembourg, 16 Eylül -10 Ocak 2027 arasında düzenlenen "Andy Warhol: Line and Image" sergisinde sanatçının yaklaşık 150 çiziminin yanı sıra tablolar, serigrafiler, fotoğraflar ve arşiv belgelerinden oluşan bir seçki sunuyor.

Paris'teki Musee d'Orsay'da yarın açılacak "Maurice Denis: Mystical Illustrator" sergisi, Fransız ressam Maurice Denis'nin sembolist, dini ve mistik temaları işlediği çizim ve illüstrasyon çalışmalarına odaklanıyor.

Paris'teki Petit Palais'de yarın açılacak Eva Gonzales sergisi, Empresyonistlerle ilişkilendirilen Fransız ressamın portre, gündelik yaşam ve yakın çevresini konu alan eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Paris'teki Musee Jacquemart-Andre'de 24 Ocak 2027'ye kadar devam edecek "Timeless Tintoretto" sergisi, Rönesans ustası Jacopo Robusti'nin (Tintoretto) resim ve grafik eserlerini beğeniye sunuyor.

Madrid'deki Museo Nacional del Prado'da düzenlenen "İtalyan Tarzında: İspanya ve Akdeniz Gotik Sanatı (1320-1420)" sergisi, İtalya ile İspanya arasındaki sanatsal etkileşimleri, resim, heykel, el yazmaları, çizim ve farklı sanat tekniklerinden 100'den fazla eser üzerinden ele alıyor.

Viyana'daki Albertina Museum'da 18 Eylül'de açılacak "İnsan Olmak Nasıl Hissettirir" sergisi, Pablo Picasso ile Francis Bacon'ın eserlerini karşılaştırmalı olarak bir araya getirecek.

New York'taki Guggenheim Museum'da 18 Eylül'de açılacak "Father Country I Do Love You" sergisi, Taryn Simon'ın daha önce sergilenmemiş fotoğraf, metin, video ve heykellerden oluşan interaktif yerleştirmesini izleyicilerle buluşturacak.

Yeni Delhi'de 17 Eylül'de açılacak "Heads: Every Face Holds a Story" sergisindeki çalışmalar, farklı kuşaklardan sanatçıların insan yüzü ve baş figürünü kimlik, hafıza, duygu ve deneyim üzerinden ele alıyor.

Sharjah Art Foundation'da 20 Eylül'e kadar devam eden "Body Quotidian" ise Laila Majid ve Inaam Zafar'ın heykel, fotoğraf ve resimlerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde bir araya getirerek, bedenin gündelik yaşam içindeki deneyimini inceliyor.

ABD sinemaları

ABD sinema salonlarında 18 Eylül'de aralarında aksiyon, korku, dram, komedi ve bilim kurgu türlerinin bulunduğu çok sayıda film izleyiciyle buluşacak.

Zach Cregger'ın yönettiği "Resident Evil" başlıklı filmde, Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis ve Paul Walter Hauser rol alıyor. Yapım, patlak veren korkunç bir salgının ortasında kalan kurye Bryan'ın hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.

Padraic McKinley'nin yönettiği "The Weight" filmi, 1933'te Oregon'da kızından koparılarak ağır çalışma kampına gönderilen Samuel Murphy'nin hikayesini anlatıyor.

Saoirse Ronan, Eddie Waller, Sean Gilder ve Harvey Ip'in rol aldığı kara komedi ve gerilim filmi "Bad Apples" başlıklı yapım, kontrolsüz bir öğrenciyle başa çıkmaya çalışan bir öğretmenin hikayesini ele alıyor.

Michael Lewen'ın yönettiği "Tiny Fugitives" adlı komedi filmi, hayatlarının geri kalanını yatılı kampta geçirmek isteyen 12 yaşındaki bir grup çocuğun planını anlatıyor.

Daniel Kooman ile Matthew Kooman'ın yönettiği, Mena Massoud, Elijah Alexander ve Zaki Ali'nin rol aldığı "Daniel and the Fiery Furnace" adlı yapım, Yahudilerin Babil sürgünü sırasında Daniel ve arkadaşlarının yaşadığı olayları beyaz perdeye taşıyor.

Steve Cox ile Matthew Walker'ın yönettiği "Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom" başlıklı stop-motion animasyon filminde, Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour ve Nina Sosanya seslendirme kadrosunda yer alıyor. Cadılar Bayramı hazırlıkları sırasında çiftliğin balkabağı tarlasının zarar görmesi üzerine Shaun'un bilim deneyleriyle sorunu çözmeye çalışması, ancak deneyin ormanda gizemli bir canavarın ortaya çıkmasına yol açması anlatılıyor.

Michael Lockshin's yönettiği "The Master and Margarita" filmi, Mihail Bulgakov'un aynı adlı romanından uyarlandı. 1930'ların Moskova'sında romanı sansürlenen bir yazarın, yaşadığı baskılardan esinlenerek yeni bir roman yazmaya başlaması ve Margarita'nın onu desteklemesi hikayenin merkezini oluşturuyor.

Michel K. Parandi'nin "April X" başlıklı bilim kurgu ve gerilim filmi, ikiz kardeşi April'ın kaybolmasının ardından Bax'ın onu bulmak için yakın gelecekte, distopik kentte sürdürdüğü arayışı konu ediniyor.

Angelina Jolie'nin yönettiği "Without Blood" başlıklı filmde Salma Hayek, Demian Bichir ve Juan Minujin rol alıyor. Filmde, 20. yüzyılın başlarında ailesinin öldürülmesine tanık olan Nina'nın yıllar sonra cinayetin sorumlularından biriyle karşılaşması üzerinden savaş, travma ve intikam kavramları ele alınıyor.

Meghna Gulzar'ın yönettiği "Daayra" adlı filmde, Kareena Kapoor ve Prithviraj Sukumaran başrolleri paylaşıyor. Film, karanlık bir geçmişe sahip olan polis Raman ile onunla kararlı bir şekilde mücadele eden Ajooni'nin gerilim dolu hesaplaşmasını anlatıyor.