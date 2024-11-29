Dünyanın En Büyük Füzyon Reaktörüne İlk Modüller Gönderildi - Son Dakika
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Dünyanın En Büyük Füzyon Reaktörüne İlk Modüller Gönderildi

Fransa'daki ITER projesi için Çin'den 48 örtücü kalkan bloku modülü gönderildi.

29.11.2024 14:18
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GUANGZHOU, 29 Kasım (Xinhua) -- Fransa'da inşa edilmekte olan dünyanın en büyük tokamak nükleer füzyon reaktöründe kullanılacak 48 adet örtücü kalkan bloku modülü Çin'den yola çıktı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'dan cuma günü gönderilen bileşenler, Fransa'nın güneyindeki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) projesinde kullanılacak türünün ilki olma özelliğine sahip.

Zaman zaman "yapay güneş" olarak adlandırılan tesis, büyük ölçekli ve temiz enerji kaynağı olarak füzyonun fizibilitesini test etmek amacıyla Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD tarafından inşa ediliyor.

ITER tokamağı, süper sıcak plazmaları hapsetmek, şekillendirmek ve kontrol etmek için manyetik bir kafes kullanarak füzyon reaksiyonlarını mümkün kılmayı amaçlıyor.

Örtücü kalkan bloku modülleri, yüksek termal yükler altında nötron kalkanı ve ısı geçirimi sağlayan kritik vakum bileşenleri. Bu modüller, vakum odasını, dış ekipmanları ve personeli radyasyondan koruyarak reaktörün kararlı şekilde çalışmasını sağlıyor.

Çin ve Güney Kore, 220'şer adet örtücü kalkan modülü imalinden sorumlu. İlk 48 modül, Dongfang Elektrik Şirketi tarafından üretildi.

Kaynak: Xinhua

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