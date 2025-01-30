Dünyayı Sarsan Tuhaf Olaylar

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İtalya'da bir köyde acil müdahale gerektirecek şekilde hasta olmanın yasaklanmasından, polis merkezindeki kanıt deposunda bulunan delilleri yok eden "uyuşturucu bağımlısı" farelere kadar ocak ayında dünya genelinde birçok "tuhaf" olay basında yer aldı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı kişiler, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde ocakta kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Güneş balığının yalnızlığına kartondan insanla çare bulundu

Japonya'nın Yamaguçi eyaletinin Şimonoseki kentindeki akvaryumun yetkilileri, Aralık 2024'te tadilat nedeniyle akvaryumun geçici süreliğine kapanmasının ardından güneş balığının bir süredir sağlık sorunları yaşadığını açıkladı.

Yetkililer, başta bir çeşit parazit ya da sindirim sorunu kaynaklı rahatsızlandığını düşündükleri güneş balığının ziyaretçiler olmaması nedeniyle yalnız kalması sonucunda sağlık problemleri yaşıyor olabileceğini tespit etti.

Bunun üzerine yetkililer, insan resmi yapıştırılan karton ve askıda kıyafetleri akvaryumun dışına yerleştirerek ziyaretçi görünümü oluşturdu.

Yetkililer, bir süre sonra güneş balığının sağlık durumunda iyileşme görüldüğünü kaydetti.

İtalya'da bir köyde acil müdahale gerektirecek şekilde hasta olmak yasaklandı

İtalya'da en yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunan 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.

Acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulması gerektiği ifade edilen kararnamede, köy sakinlerinden "zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları, ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları ve bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri" istendi.

Belediye Başkanı Antonio Torchia, "mizahi bir provokasyon" olarak tanımladığı bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını belirterek, hastaneye giden yolların "herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu" kaydetti.

"Uyuşturucu bağımlısı" fareler kanıt deposundaki delilleri yok ediyor

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston Polis Merkezindeki kanıt deposunda bulunan yaklaşık 180 ton uyuşturucu maddenin farelerin hedefi haline geldiği bildirildi.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, 2015'ten önceki dönemde ele geçirilen ve "artık değeri olmayan" kanıtların bertaraf edilmesi için harekete geçtiklerini, delillerin değerlendirilmesi konusunda bölge savcılık ofisi ile ortak çalışılacağını söyledi.

Polis, kanıt deposundaki çok miktarda maddeyi yiyen "uyuşturucu bağımlısı" farelerle mücadelenin zor olduğunu ancak uyuşturucunun imhasının maliyetli ve bu işlemin çevresel prosedürlere uygun yapılması gerektiğini ifade etti.

Uçakta unutulan kedi, 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden Avustralya'nın Melbourne kentine uçan bir aile, 8 yaşındaki kedileri Mittens ile uçağa bindi.

Avustralya'ya ulaştıklarında 3 saat bekledikleri halde kedilerini teslim alamayan aile, Mittens'ın kargo bölümündeki eşyalar nedeniyle fark edilmediğini ve uçağın Yeni Zelanda'ya döndüğünü öğrendi.

Bunun üzerine uçaktaki yetkililer, kedinin Melbourne'a giden bir sefere alınarak ailesine teslim edilmesi için harekete geçti.

Böylece 24 saatte Yeni Zelanda ve Avustralya arasında 3 kez uçak yolculuğu yapan Mittens, sahiplerine teslim edildi.

Japonya'da tekme atarak tavşan öldüren zanlı yakalandı

Japonya'da 77 tavşanın insanların uyguladığı şiddet sonucu öldüğü Okuno Adası'nda sokakta yürüyen bir kişi, tavşana tekme atarken görüldü.

Tekme atılan tavşan ölürken, saldırgan gözaltına alındı.

Çin'de bir hayvanat bahçesi kaplan idrarı sattı

Çin'de bir sosyal medya kullanıcısının hesabından yapılan paylaşımda, Sıçuan eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde Sibirya kaplanlarından alındığı iddia edilen "şifalı kaplan idrarının" şişelerde satıldığı görüldü.

Burkulma, kas ağrısı ve romatizma hastalığının bir çeşidi olan romatoid artrit gibi rahatsızlıklara iyi geldiği öne sürülen kaplan idrarının beyaz şarapla karıştırılıp zencefil dilimleriyle uygulanmasını tavsiye eden hayvanat bahçesi yönetiminin, idrarın ağız yoluyla da alınabileceği ancak herhangi bir alerjik reaksiyon görülmesi halinde kullanımın durdurulması uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Hayvanat bahçesi personeli, kaplan idrarı satış oranının "ortalama" olduğunu ve günde en fazla 2 şişe satıldığını ifade ederken, bu durum endişelere yol açtı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, yaklaşık 7 dolara (50 yuan) satın aldıkları kaplan idrarının vadedilen etkileri göstermediğini ancak herhangi bir yan etkisinin de olmadığını belirtti.