Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, Düzce'nin ve Türkiye'nin gelişmesine devam etmesi, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşılmasında en büyük paylardan birinin, üreten işçiler ve emekçiler olacağını belirtti.

Bu doğrultuda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçmesini dileyen Özlü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Özlü, mesajında şunları kaydetti:

"Biz, işçisi, emekçisi, memuru, esnafı, sanayicisi ve işvereniyle el ele vererek dayanışma içerisinde olan Düzce'nin ve Türkiye'nin, daha zengin ve müreffeh olacağına inanıyoruz. Yaşamın her anında katkısı bulunan ve sosyal hayatımızda önemli bir yere sahip olan, gerek fiziksel gerekse de zihinsel gücünü kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ardındaki en büyük gücü oluşturmaktadır. Çalışarak ve üreterek insanlığa faydalı olacak işleri ortaya koyan emekçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."