Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, mesajında üreten işçiler ve emekçilerin Türkiye'nin gelişmesinde büyük bir paya sahip olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs'ın birlik ve dayanışma ruhu içinde geçmesini diledi ve işçi ve emekçinin yanlarında olacaklarını bildirdi. Özlü, emekçilerin fedakarca çalışarak ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında en büyük güç olduğunu belirtti ve onlara teşekkür etti.

30.04.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, Düzce'nin ve Türkiye'nin gelişmesine devam etmesi, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşılmasında en büyük paylardan birinin, üreten işçiler ve emekçiler olacağını belirtti.

Bu doğrultuda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçmesini dileyen Özlü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Özlü, mesajında şunları kaydetti:

"Biz, işçisi, emekçisi, memuru, esnafı, sanayicisi ve işvereniyle el ele vererek dayanışma içerisinde olan Düzce'nin ve Türkiye'nin, daha zengin ve müreffeh olacağına inanıyoruz. Yaşamın her anında katkısı bulunan ve sosyal hayatımızda önemli bir yere sahip olan, gerek fiziksel gerekse de zihinsel gücünü kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ardındaki en büyük gücü oluşturmaktadır. Çalışarak ve üreterek insanlığa faydalı olacak işleri ortaya koyan emekçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."

Kaynak: AA

Faruk Özlü, Ekonomi, Türkiye, 1 Mayıs, Emekçi, Düzce, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:17:04. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement