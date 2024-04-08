Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, bayramın milli birlik ve bütünlüğü güçlendirmesi ve İslam aleminde yaşanan zulümlerin sona ermesine vesile olmasını temenni etti. Ayrıca, Ramazan ayının kültürümüzde nefsin terbiyesi için fırsat olduğunu ve bu mübarek günlerin barışa vesile olmasını umut ettiğini belirtti.

08.04.2024 16:36
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, bayramın, milli birlik ve bütünlüğü güçlendirmesi ve İslam aleminde yaşanan zulümlerin sona ermesine vesile olmasını temenni etti.

Ramazan ayının kültürümüzde nefsin terbiyesi için fırsat, günahlara tövbe edilmesine vesile müstesna sürelerden biri olduğunu anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'a şükrederken dualarda bir araya geldiğimiz paylaşma ayını geride bırakırken, sağlıkla, huzurla eriştiğimiz Ramazan Bayramı'mızın aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu güzel, mübarek günlerin başta Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için, güzel ülkemiz ve aziz milletimiz için, tüm İslam alemi ve tüm insanlık için barışa vesile olmasını ümit ediyorum. Hangi coğrafyada olursa olsun dünyada yaşanan acıların sona ermesi, adil yaşamın tüm insanlığa tahsis edilebilmesi en büyük temennimdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

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