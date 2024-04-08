Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özlü, mesajında, bayramın, milli birlik ve bütünlüğü güçlendirmesi ve İslam aleminde yaşanan zulümlerin sona ermesine vesile olmasını temenni etti.
Ramazan ayının kültürümüzde nefsin terbiyesi için fırsat, günahlara tövbe edilmesine vesile müstesna sürelerden biri olduğunu anlatan Özlü, şunları kaydetti:
"Yüce Allah'a şükrederken dualarda bir araya geldiğimiz paylaşma ayını geride bırakırken, sağlıkla, huzurla eriştiğimiz Ramazan Bayramı'mızın aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu güzel, mübarek günlerin başta Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için, güzel ülkemiz ve aziz milletimiz için, tüm İslam alemi ve tüm insanlık için barışa vesile olmasını ümit ediyorum. Hangi coğrafyada olursa olsun dünyada yaşanan acıların sona ermesi, adil yaşamın tüm insanlığa tahsis edilebilmesi en büyük temennimdir."
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aydın, halkın taleplerini dinleyerek daha güzel bir Osmangazi için çalışacaklarını belirtti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçede alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışverişi için birbirleriyle yarış ediyor. Özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Esnaf, bayram nedeniyle ilçede ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve fiyatların normal olduğunu belirtiyor.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Sakaryaspor, 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile yapacakları maçtan 3 puan almayı hedefliyor.
Niğde'de Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşçiler göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulundu ve adli bir sürecin olacağını belirtti.
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