Düzce\'de ayçiçeği çekirdeği yüklü tırın dorsesi yanarak hasar gördü

Düzce'de ayçiçeği çekirdeği yüklü tırın dorsesi yanarak hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de ayçiçeği çekirdeği yüklü tırın dorsesi, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücünün ihbarıyla gelen itfaiye yangını söndürdü; dorste hasar oluştu ve trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde ayçiçeği çekirdeği yüklü tır çıkan yangında hasar gördü.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.K. idaresindeki BX 0835 HP plakalı ayçiçeği çekirdeği yüklü tırın dorse kısmı, Gölyaka Gişeleri Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın dorse kısmında hasar oluştu.
İtfaiye erleri tırda soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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