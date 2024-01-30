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Düzce'de Bir Fırında Hijyen Skandalı - Son Dakika
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Düzce'de Bir Fırında Hijyen Skandalı

Düzce'de bir fırında çalışan tezgahtar kadın, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Kadının bu anları sosyal medya hesabında paylaşması tepkilere neden oldu. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayı incelemek için fırına gitti.

Düzce\'de Bir Fırında Hijyen Skandalı
30.01.2024 - 12:16,
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Düzce'de bir fırında çalışan tezgahtar kadın, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabında paylaştı.

AYAKLARIYLA TEPSİLERİN BULUNDUĞU RAFLARA BASTI

Mergiç Mahallesi'ndeki bir fırında tezgahtar olarak çalışan kadın, pişmeye gidecek olan üzerleri açık kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle bastı. Kadın o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, "Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama" mesajıyla paylaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının paylaşımı tepki çekti. Paylaşımın ardından Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri fırına giderek denetim ve inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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