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Düzce'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Düzce'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Düzce'de Resul Kaplan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Y. tutuklanırken, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı tarihte 81 BK 717 plakalı otomobilden inerken saldırıya uğrayan Kaplan, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetmişti.

Düzce\'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
31.12.2023 - 20:05,
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Düzce'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Resul Kaplan'ın (55) 4 gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler O.Y. ve A.Y, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Y, tutuklandı, O.Y. ise konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle salıverildi.

Düzce Hamidiye Mahallesi'nde 27 Aralık'ta 81 BK 717 plakalı otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Resul Kaplan, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin şüpheli O.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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