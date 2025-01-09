Düzce'de Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Düzce'de Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Düzce\'de Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Vali Aslan ve Başkan Özlü, çalışan gazeteciler için toplumsal bilincin önemine dikkat çekti.

09.01.2025 18:47
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Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aslan, mesajında, günümüz bilgi çağında basının öneminin daha da arttığını belirterek, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında katkılar sunan, son derece önemli bir kamu görevini yerine getiren basın emekçilerinin gayretlerinin övgü ve takdire şayan olduğunu anlattı.

Gazeteciliğin bilgi, araştırma, titizlik, dikkat ve hassasiyet işi olduğunu vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"Mesai gözetmeksizin özveri ile çalışan, kurumlar ile bireyler arasında köprü görevi üstlenen, ilkeli, etik, hak ve adaleti gözeten, haber değeri olan her konuyu enine boyuna araştırarak yayınlayan, tarafsızlık ilkesi ile mesleğini layığıyla yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bilhassa teknolojik gelişmelerle ulaşmış olduğumuz günümüz bilgi çağında, basının önemi daha da artmıştır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan birisidir. Halkı ve kamuoyunu aydınlatma gibi ayrıcalıklı ve kıymetli görevi icra eden basın mensuplarının da yaptıkları haberlerde, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, tarafsız, ilkeli, gerçek ve etik yayıncılık anlayışı ile vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlamalıdır."

Başkan Özlü'den mesaj

Belediye Başkanı Özlü, mesajında, basın çalışanlarının mesai anlayışı gözetmeksizin, meslek etiği ve ahlakı çerçevesinde, kamuoyunun menfaatini önceliğe alarak çalışmalarını yürütmelerinin önemine değindi.

"Basın mensubu olmak, büyük bir fedakarlıkla çalışmak, dürüst ve tarafsız yaklaşımla doğru kaynaktan, doğru bilgiyi alarak kamuoyunun takdirine sunmak demektir." ifadelerini kullanan Özlü, şunları kaydetti:

"Bu özellikleriyle aslında kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini mükemmel şekilde ifa etmeyi gerektirir. Sorumluluğu ağır, icra etmesi zor mesleklerden biridir. Ülkemizin her noktasında geçmişten bugüne bu mesleğe ömrünü adamış şahsiyetlerin ortak hedefi, yaşadıkları ülkeyi, şehri en güzel günlerine eriştirmek için tüm kurumlarla işbirliği içinde olmak olmuştur. Her şartta üstlendikleri misyonu tamamlayan, mesleğe gönül vermiş büyüklerimizi, kardeşlerimizi bu vesile ile tebrik etmek isterim. Düzce'mizde de bu mesleğe gönül vermiş, şehrine katkıda bulunmak için tüm imkanlarını kullanan, kendini en iyi şekilde ifade eden kardeşlerimiz ile ortak amacımız, Düzce'mizin her alanda kalkınmasını sağlamak, şehrimizi kültür, turizm, sanayi ve tarımda en üst sıralarda yer alan 'yıldız' kent yapmaktır."

Kaynak: AA

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