Düzce'de Hentbol Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Düzce'de Hentbol Müsabakaları Tamamlandı

Düzce\'de Hentbol Müsabakaları Tamamlandı

Düzce'de Okul Sporları Yıldız Kızlar Hentbol Müsabakaları'nda Gümüşova Fatih Ortaokulu birinci oldu.

29.11.2024 20:16
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Düzce'de Okul Sporları Yıldız Kızlar Hentbol Müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya, 19-27 Kasım tarihlerinde Bahçeşehir Spor Salonu ve Cumayeri Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 8 takım katıldı.

Müsabakalar sonunda Gümüşova Fatih Ortaokulu birinci, Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakıf Ortaokulu ikinci, Azmimilli Ortaokulu üçüncü ve Kasım Aktaş Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri, törenle takdim edildi.

Düzce Üniversitesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi (DÜ) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü ile DÜ Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (DARK) işbirliğiyle yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında düzenlenen tatbikata, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Nihat Yıldız ile daire başkanları, DÜ akademik ve idari personeli katıldı.

Siren sesiyle başlayan tatbikatta, belirlenen tahliye yolunu kullanarak rektörlük binasını güvenli şekilde terk eden personel, toplanma alanında bir araya geldi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörü Öğretim Görevlisi İrem Horuz ile DARK Takım Lideri Öğretim Görevlisi Ali Kuru tatbikat hakkında genel bilgiler paylaştı.

Yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra Rektör Sözbir ve Genel Sekreter Yıldız yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahale etti.

Düzce'de "Park" tiyatro oyunu sergilenecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Park" adlı çocuk oyununu Düzce'de sahneleyecek.

Oyun, 11-12 Aralık tarihlerinde Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Celil Yağız Tiyatro Salonu'nda çocuklarla buluşacak.

Candan Seda Balaban ve Özge Midilli'nin kaleme aldığı oyun, metropolün ortasında artık pek de ziyaret edilmeyen yapayalnız bir parkta geçiyor.

Kaynak: AA

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