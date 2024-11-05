Düzce'de İSKİ ve DSİ ile İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Düzce'de İSKİ ve DSİ ile İstişare Toplantısı

Düzce\'de İSKİ ve DSİ ile İstişare Toplantısı

Düzce Belediyesi, İSKİ ve DSİ ile sorunları görüşmek için toplantı düzenledi. Çözüm önerileri sunuldu.

05.11.2024 17:46
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) Düzce Şube yöneticileriyle bir araya geldi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Özlü, kentte İSKİ ile yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Özel İdaresi ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Milli Emlak il müdürlerinin katılımıyla İSKİ ve DSİ'nin Düzce yöneticileri ile görüştü.

Toplantıda, belediyelerin İSKİ ile yaşadıkları problemler ve çözüm önerilerine dair nelerin yapılabileceği yönünde görüşler paylaşılırken, İSKİ Havza Yönetmeliği'nden ötürü ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi noktasında ilçe ve belde belediyelerin talepleri arz edildi.

Problemlere dair rapor oluşturulması kararlaştırılan toplantıda, Melen Baraj Gölü özel hükümlerinin güncellenmesi, il, ilçe ve belde belediyelerinin kısa vadeli yapacakları çalışmaların tek metin halinde toplanması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce sürecin yönetilmesinin akabinde bakanlık nezdinde girişimlere başlanılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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