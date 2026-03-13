Düzce'de Mezarlık ve Park Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
Düzce'de Mezarlık ve Park Temizlik Çalışmaları

13.03.2026 13:18
Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlık ve yeşil alanlarda bakım yaptı. Gölyaka'da iftar düzenlendi.

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı öncesi başta şehir mezarlığı olmak üzere mücavir alan içerisinde bulunan mahalle mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise park, yeşil alan ve sosyal donatıların bulunduğu alanların düzenli bakım ve temizlik faaliyetlerini sürdürürken, çim biçme, budama, sulama ve oyun alanlarının kontrollerini de gerçekleştirdi.

Gölyaka Belediyesinden iftar programı

Gölyaka'da belediyenin düzenlediği iftar programında ilçe halkı bir araya geldi.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, ramazan ayının birlik, beraberlik, hoşgörü ve huzur ortamına katkı sağlayan manevi iklimine dikkati çekerek, birlikte iftar yapmanın bereketini ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

İftar sonrası İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol'un yemek duası yapmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

