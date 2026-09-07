Düzce'de patpat ile TIR çarpıştı, 4 ölü, 9 yaralı
Düzce'de meydana gelen kazada, Şanlıurfa'dan fındık toplamak için gelen işçileri taşıyan patpat ile TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerde devam ederken, Düzce Valisi Mehmet Makas hastanede bilgi aldı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Düzce'de, TIR ile patpatın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlikleri belli oldu. Kazada, Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Düzce'ye gelen Perçin Dayan, Lütfü Demir, Masum Demir ve patpat sürücüsü Hasan Cumhur öldü. Yaralılar, Sultan D., Sevim D., Diyar D., Süleyman D., Fatma D., Yusuf D. Ayşegül D. Suna D. Mete K.'nin tedavisi ise kentteki hastanelerde sürüyor. Düzce Valisi Mehmet Makas, hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret edip, son durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Musa KESKİN/ DÜZCE,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de patpat ile TIR çarpıştı, 4 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?